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В Киев 1 февраля приедет премьер Британии Борис Джонсон

31 января 2022, 14:43

Джонсон прибудет в Украину вместе с главой МИД Британии.

Борис Джонсон, Великобритания
Борис Джонсон / Reuters

На этой неделе в Киев с визитом приедет премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия повсеместно слышит единую согласованную с Украиной позицию.

"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", - сообщил Кулеба.

Министр уточнил, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.

"Через неделю состоится визит в Украину моих коллег из Германии и Франции. Они, в частности, совершат визит на Донбасс. Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война, что такое человеческие проблемы, с которыми люди там сталкиваются",- подчеркнул Кулеба.

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Британия Борис Джонсон МИД Великобритании Дмитрий Кулеба
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