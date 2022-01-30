Джонсон призвал Россию "избежать катастрофического вторжения"

Премьер Британии призвал Россию к переговорам.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, накануне визита в Киев, оценил ситуацию вокруг границ Украины.
Как написал Джонсон в Twitter, ситуация "более тревожная". При этом премьер Британии призвал Россию к переговорам.
"Ранее на этой неделе начальники наших оборонных ведомств проинформировали меня о ситуации на границе с Украиной. Картина становится все более тревожной - я продолжаю призывать Россию к переговорам и избеганию безрассудного и катастрофического вторжения", - написал Джонсон.
Джонсон прибудет в Киев
Как ранее сообщало издание The Guardian, согласно источникам в британском правительстве, Джонсон посетит Украину, после чего проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО. Кроме того, ожидается, что уже в понедельник Лондон объявит о намерении ввести более жесткие санкции против России, если она решится на вторжение.
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