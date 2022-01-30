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Пощечина для России: Джонсон заявил об усилении военного вклада Великобритании в НАТО

30 января 2022, 07:27

Если президент России Владимир Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедия для Европы, сказал британский премьер.

Джонсон, Путин
Джонсон заявил об усилении военного вклада Великобритании в НАТО / коллаж Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО на фоне российской эскалации вокруг Украины. Он намерен увеличить число контингента в Эстонии с 900 до 1800 военных.

Как сообщает The Telegraph, в то же время британский премьер-министр посылает в Россию на переговоры глав МИД и Минобороны.

"Этот пакет помощи НАТО пошлет ясный сигнал Кремлю - мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом российских враждебных действий. Если президент России Владимир Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедия для Европы", - заявил он.

Джонсон подчеркнул, что Украина должна быть свободна в определении собственного будущего.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящей неделе планирует посетить Украину и провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее Борис Джонсон заявил, что у России есть план "молниеносной войны на территории Украины". Такое высказывание он озвучил на основании данных разведки.

Британский премьер Борис Джонсон предупредил Россию о возможности "новой Чечни". По его словам, затея с вторжением в Украину может стать для страны-агрессора "болезненной, жестокой и кровавой".

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