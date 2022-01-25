УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Джонсон назал ситуацию в Украине "достаточно угнетающей", а войну с Россией неизбежной

25 января 2022, 12:55
Прослушать новость
Остановить

По его словам, у страны-агрессора есть план "молниеносной войны".

Джонсон
Джонсон уверен в войне России с Украиной / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России есть план "молниеносной войны на территории Украины". Такое высказывание он озвучил на основании данных разведки.

Как пишет ВВС, Джонсон называет ситуацию "достаточно угнетающей", а войну - неизбежной.

"Разведка очень четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что все могут увидеть. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", – заявил Джонсон.

По его словам, Британия "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и передает Украине оборонное оружие.

Также накануне лидеры США и Европы обсудили и согласовали общий план действий в случае вторжения России в Украину. В видеоконференции также принимал участие генеральный секретарь НАТО.

Реклама

Британия заявила, что в случае вторжения РФ в Украину, "союзники должны принять скорые ответы, включая беспрецедентный пакет санкций".

Также в Лондоне добавили, что особых угроз для британских дипломатов не было, тем не менее половина из сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Британию. Эти действия называют мерами предосторожности.

Между тем, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что посольство в Киеве продолжает работать, но "важно, чтобы мы были готовы к любой ситуации".

Читайте такжеВторжение в Украину станет новой Чечней для России - ДжонсонНапомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Читайте также:

viber
Борис Джонсон вторжение России военная агрессия РФ новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Джонсон назал ситуацию в Украине "достаточно угнетающей", а войну с Россией неизбежной». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку ЗодиакаОтелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака Приносят беды и много проблем: какие вещи нельзя хранить в домеПриносят беды и много проблем: какие вещи нельзя хранить в доме Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздникаКогда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника Гороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытанияГороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытания В Украине изменятся цены на кофе: сколько будет стоить бодрящий напитокВ Украине изменятся цены на кофе: сколько будет стоить бодрящий напиток
13:00

Военный шантаж РФ и блокада пути в ЕС с НАТО: Украина обратилась к миру с призывом остановить Москву

13:00

Гороскоп на завтра, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секретыВидео

12:55

Джонсон назал ситуацию в Украине "достаточно угнетающей", а войну с Россией неизбежнойВидео

12:39

Мажоры с блогершой сняли на видео, как сбивают мужчину в КиевеВидео

12:35

Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певцаВидео

Реклама
12:32

Украинские бойцы на Донбассе сдали кровь для онкобольных детей

12:27

Оставил СНБО без земли: первому замглавы Киева вручили подозрениеВидео

12:07

Протесты ФОПов в Киеве: под Радой начались потасовки, есть первые задержанныеВидео

12:00

Почему большой войны в ближайшее время не будетмнение

11:40

Клопотенко оскандалился, рассказав, как готовил сердце краснокнижного зверяВидео

11:39

Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

11:31

Двойники Путина: пластический хирург объяснил, как отличить настоящего президента РФ от "копии"

11:27

Красная зона карантина в Украине: к Ивано-Франковской добавилась Ровенская областьВидео

11:18

Победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова попала в ДТП - подробности аварии

11:08

Угроза военного вторжения России в Украину: в Минобороны объявили о неготовности Москвы к операцииВидео

10:58

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятФото

10:56

Ситуация напряженная и непредсказуемая: норвежцам рекомендуют воздержаться от поездок в УкраинуВидео

10:30

В ОП рассказали, как Зеленский проведет день рождения и что ему подаритьВидео

10:14

"Я всегда чувствую твою любовь": Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

10:08

Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

Реклама
09:58

В Украине подскочит цена на лук: популярный овощ подорожает к середине весныВидео

09:55

"Прекрасная работа": хирург оценил пластику лица Юлии ТимошенкоВидео

09:39

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуВидео

09:31

Эвакуация дипломатов: стоит ли говорить о том, что Запад отвернулся от Украинымнение

09:31

Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

09:30

Макрон собрался звонить Зеленскому и Путину из-за угрозы вторжения РФ

09:23

Байден обматерил журналиста в прямом эфиреВидео

09:09

Угроза военного вторжения России и войска США в Украине: в Штатах назвали план действийВидео

08:53

Татьянин день: поздравления, картинки и душевные открытки в день ангела Татьяны

08:43

Гороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаВидео

08:29

Коронавирус в Украине 25 января: за сутки - более 19 тысяч новых COVID-случаевВидео

08:22

Шаг России по Донбассу – выход из Минских соглашений: Кулеба объяснил ситуацию с признанием "ЛДНР"

08:00

Прогноз на полгода: какой будет погода в Киеве весной, летом и осенью 2022

07:06

Шансов выжить не было: в Луцке девушка погибла в ванной из-за мобилкиВидео

06:46

Почему России проще найти нового "пушилина", чем назначить Мураевамнение

06:33

США готовы к новым контактам с Россией, но уступок в вопросах безопасности не будет - ГосдепВидео

06:08

К чему снятся мыши: о чем говорит такой сон

05:40

Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин деньВидео

05:05

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовВидео

04:44

Цены на бензин идут на рекорд: украинцев предупредили о новой стоимостиВидео

Реклама
04:42

Анастасия Покрещук в одних кружевных трусиках показала горячее тело и внушительную силиконовую грудь

04:38

В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививатьВидео

04:35

О каких опасных болезнях сигнализирует боль в спине - ответ ученых

04:21

Покупка лекарств за "тысячу Зеленского": в Кабмине анонсировали расширение программыВидео

03:44

Стало известно, сколько украинцев верит во вторжение РоссииВидео

03:33

Обольстительная Надежда Мейхер показала голую грудь и упругие бедра в постели

02:55

Экс-ведущая Орел и Решка позировала топлес с беременным животом

02:32

Названа самая полезная гречкаВидео

02:19

Какая косметика должна храниться в холодильнике: Топ-5 бьюти-средств

02:16

"С днем студента" - поздравления, прикольные картинки к празднику

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять