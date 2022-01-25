Джонсон назал ситуацию в Украине "достаточно угнетающей", а войну с Россией неизбежной

Джонсон уверен в войне России с Украиной / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России есть план "молниеносной войны на территории Украины". Такое высказывание он озвучил на основании данных разведки.

Как пишет ВВС, Джонсон называет ситуацию "достаточно угнетающей", а войну - неизбежной.

"Разведка очень четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что все могут увидеть. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", – заявил Джонсон.

По его словам, Британия "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и передает Украине оборонное оружие.

Также накануне лидеры США и Европы обсудили и согласовали общий план действий в случае вторжения России в Украину. В видеоконференции также принимал участие генеральный секретарь НАТО.

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Британия заявила, что в случае вторжения РФ в Украину, "союзники должны принять скорые ответы, включая беспрецедентный пакет санкций".

Также в Лондоне добавили, что особых угроз для британских дипломатов не было, тем не менее половина из сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Британию. Эти действия называют мерами предосторожности.

Между тем, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что посольство в Киеве продолжает работать, но "важно, чтобы мы были готовы к любой ситуации".

Читайте такжеВторжение в Украину станет новой Чечней для России - ДжонсонНапомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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