Джонсон на следующей неделе посетит Украину, а потом поговорит с Путиным - The Guardian

Джонсон на следующей неделе посетит Украину, а потом поговорит с Путиным / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящей неделе планирует посетить Украину и провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает The Guardian со ссылкой источники в британском правительстве, Джонсон посетит Украину, после чего проведет переговоры с главой Кремля.

"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он еще раз скажет о необходимости того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе", - отметил представитель Даунинг-стрит.

Также в издании отметили, что Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО.

Кроме того, ожидается, что уже в понедельник Лондон объявит о намерении ввести более жесткие санкции против России, если она решится на вторжение.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России есть план "молниеносной войны на территории Украины". Такое высказывание он озвучил на основании данных разведки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Россию о возможности "новой Чечни". Об этом он заявил в контексте угрозы вторжения РФ в Украину. Джонсон заявил, что эта затея может стать для страны-агрессора "болезненной, жестокой и кровавой".

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