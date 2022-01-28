Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: обсудили Донбасс и Нормандский формат

Зеленский пообщался с Макроном по телефону / фото ОПУ

Вечером в пятницу, 28 января, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Известно, что накануне состоялся разговор Макрона с Владимиром Путиным.

Как рассказал Владимир Зеленский в Instagram, он обсудил с Макроном следующие вопросы:

возобновление работы нормандского формата для урегулирования конфликта на Донбассе;

деэскалацию ситуации вокруг границ Украины.

"Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается",- заявил глава украинского государства после разговора.

Телефонные переговоры Макрона и Путина

В пятницу, 28 января, состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и хозяина Кремля Владимира Путина. По итогам переговоров Кремль выпустил заявление, а в Елисейском дворце деталей не сообщили.

Москва сообщила, что Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности. Как утверждают в Кремле, Путин заявил об игнорировании США и НАТО требований России по "гарантиям безопасности". Речь идет о нерасширении Альянса, отказе Украины от вступления в военно-политический блок Запада и возвращении инфраструктуры организации на позиции 1997 года.

Россия готова продолжать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата. Однако, как заявил Путин, Москва, дескать, ждет от Киева реализации Минских соглашений, которые якобы должны включать переговоры Украины с российскими оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР" по особому статусу ОРДЛО.

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