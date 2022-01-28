Телефонный разговор Макрона и Путина: главные заявления президентов Франции и России

Путин, Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в пятницу, 28 января, провели телефонные переговоры. В ходе разговора обсуждались темы безопасности и российско-украинского конфликта на Донбассе.

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Заявления Путина

Донбасс

Российский президент заявил, что Украина, дескать, должна пойти на реализацию Минских соглашений и диалога с "ДНР" и "ЛНР" по вопросам особого статуса Донбасса.

"Путин заявил Макрону о важности неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - цитирует Путина РИА Новости.

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