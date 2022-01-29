США перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы - Байден

Численность перебрасываемых войск в Восточную Европу будет небольшой.
Президент США Джо Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы. Он уточнил, что численность перебрасываемых войск в Восточную Европу будет небольшой.
Как сообщает Reuters, Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8 500 военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.
В Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.
Отметим, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, в случае войны с Россией - к конфликту будут привлечены также и страны НАТО, которые раньше были частью Советского Союза.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.
Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что у Байдена "нет ни намерения, ни интереса, ни желания" отправлять войска США в Украину. В то же время она акцентировала внимание на координации усилий с партнерами США по НАТО.
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