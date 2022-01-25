Байден не намерен отправлять войска США в Украину - Белый дом

Джен Псаки высказалась о военных США в Украине / Reuters

Власти США не согласны с оценками Украины о том, что угрозы вторжения России нет. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки во вторник, 25 января.

"Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим - разную подготовку, в том числе российских военных на границе", - пояснила Псаки.

Кроме того, Псаки заявила, что у Байдена "нет ни намерения, ни интереса, ни желания" отправлять войска США на Украину. В то же время она акцентировала внимание на координации усилий с партнерами США по НАТО.

Переговоры США и России

США, НАТО и Россия с 10 по 13 января провели серию дискуссий по безопасности в Европе. Переговоры проходили на фоне концентрации войск РФ у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах Североатлантического альянса российским кордонам.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая представляла Штаты в дискуссии с Россией 10 января, сказала, что американцы не пойдут на уступки Москве в стратегически важных для Вашингтона вопросах. Гарантий нерасширения НАТО на Восток и отказа Украины от евроатлантической интеграции не будет.

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Российский делегат на переговорах с США, замглавы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако Москва требует, чтобы Вашингтон гарантировал невозможность вступления Украины и Грузии в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров Альянса и России подчеркнул, что военно-политический блок Запада не может пойти на уступки относительно территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. У Москвы нет права вето на дальнейшее расширение НАТО.

Столтенберг также сказал, что если Россия пойдет новой войной на Украину, коллективный блок безопасности Запада усилит свое присутствие в Восточной Европе.

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