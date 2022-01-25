США готовы к новым контактам с Россией, но уступок в вопросах безопасности не будет - Госдеп

США готовы к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, сказал Нед Прайс / Reuters

Соединенные Штаты Америки не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности. РФ придется самой приложить усилия, чтоб достичь договоренностей.

Об этом заявил во время брифинга официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Это означает, что России тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности", - сказал он.

Прайс добавил, что США будут обсуждать эти шаги со своими союзниками, включая Украину.

"Мы делаем это с целью быстрого, мощного, жесткого, единого реагирования, которое почувствует Россия в случае дальнейшей агрессии", - сказал он.

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Также Прайс уточнил, что США готовы обсуждать с Россией. В частности, это контроль над вооружениями, в том числе и размещение ракет в Европе. Однако никаких компромиссов и обсуждений не будет касательно того, какие страны должны входить в НАТО.

Читайте такжеСША могут отправить ближе к порогу Путина тысячи военнослужащих, военные корабли и самолеты - NYTПо словам представителя Госдепартамента, США готовы к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины.

"Мы представим письменный ответ (на предложения РФ по гарантиям безопасности - ред.). После этого мы открыты к дополнительному очному взаимодействию, если таковое с нашей точки зрения окажется полезным и конструктивным в рамках наших дипломатических усилий", - сказал Прайс.

Переговоры США и России

США, НАТО и Россия с 10 по 13 января провели серию дискуссий по безопасности в Европе. Переговоры проходили на фоне концентрации войск РФ у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах Североатлантического альянса российским кордонам.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая представляла Штаты в дискуссии с Россией 10 января, сказала, что американцы не пойдут на уступки Москве в стратегически важных для Вашингтона вопросах. Гарантий нерасширения НАТО на Восток и отказа Украины от евроатлантической интеграции не будет.

Российский делегат на переговорах с США, замглавы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако Москва требует, чтобы Вашингтон гарантировал невозможность вступления Украины и Грузии в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров Альянса и России подчеркнул, что военно-политический блок Запада не может пойти на уступки относительно территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. У Москвы нет права вето на дальнейшее расширение НАТО.

Столтенберг также сказал, что если Россия пойдет новой войной на Украину, коллективный блок безопасности Запада усилит свое присутствие в Восточной Европе.

21 января состоялись переговоры по безопасности США и России. Стороны представляли госсекретарь Штатов Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров. По итогам встречи Блинкен сказал, что Москву ожидает жесткий ответ Запада в случае новой военной операции против Украины.

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