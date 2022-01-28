На случай помощи союзникам НАТО: Байден повысил готовность военных США

Вооруженные силы страны приведены в повышенную боеготовность.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден повысил уровень готовности Вооруженных сил страны. Это объясняется необходимостью на случай экстренной помощи союзникам НАТО.
"Украина имеет общую границу с четырьмя членами НАТО - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Президент и министр обороны дали разрешение на повышения нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Напомним, в рамках сегодняшней пресс-конференции с представителями иностранных СМИ президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, чт может знать президент США Джо Байден и не может знать он.
Читайте также:
- Танки "на улицах" Киева, угроза РФ, цинизм Лаврова и СП-2: главные заявления Зеленского западным СМИ
- Если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами, санкции "после" нам не нужны - Зеленский
- Зеленский о "тайнах" Байдена: "У каждого есть свои секреты"
- "Этот вопрос нравится не всем членам НАТО": Зеленский назвал главную тему его разговоров с Байденом
- Ситуация не приуменьшается: Зеленский рассказал, что происходит на границе с Украиной
- Сплошные минусы: почему декларирование семей в Украине не будет работать так, как на Западе
Автор: Ульяна Виноградова