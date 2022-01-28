На случай помощи союзникам НАТО: Байден повысил готовность военных США

Джо Байден / Фото Reurters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден повысил уровень готовности Вооруженных сил страны. Это объясняется необходимостью на случай экстренной помощи союзникам НАТО.

"Украина имеет общую границу с четырьмя членами НАТО - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Президент и министр обороны дали разрешение на повышения нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Напомним, в рамках сегодняшней пресс-конференции с представителями иностранных СМИ президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, чт может знать президент США Джо Байден и не может знать он.

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