Байден созвонился с Зеленским: обсудили деэскалацию и финансовую помощь

Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.
Украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о длительном телефонном разговоре с лидером США.
Как рассказал Зеленский, он вместе с Байденом:
- обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины;
- согласовали совместные действия на будущее;
- обсудили возможности финансовой поддержки Украины.
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Автор: Екатерина Трохимчук