Байден созвонился с Зеленским: обсудили деэскалацию и финансовую помощь

Зеленский поговорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.

Украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о длительном телефонном разговоре с лидером США.

Как рассказал Зеленский, он вместе с Байденом:

обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины;

согласовали совместные действия на будущее;

обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

Новость дополняется...