УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский срочно проведет разговор с Байденом: что будут обсуждать

27 января 2022, 17:54

Как сообщают в Офисе президента, разговор запланирован на 21:00.

Зеленский, Байден
Зеленский и Байден / коллаж УНИАН

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. Разговор состоится после того, как США и НАТО передали России письменные ответы по "гарантиям безопасности".

Как сообщают в Офисе президента, разговор запланирован на 21:00.

"Да, сегодня будет звонок", - заявил в ОП

Что будут обсуждать Зеленский и Байден

  • мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе;
  • вопросы безопасности, в частности энергетической;
  • оборонное взаимодействие между Украиной и США;
  • макрофинансовая поддержка Украины;
  • антиолигархическая реформа.

"Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - добавил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Читайте такжеРакеты США в Украине и гарантии безопасности РФ: СМИ узнали о планах по сделке Вашингтона с Москвой

Реклама

Гарантии безопасности

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

26 января США и НАТО передали в МИД России ответ по "гарантиям безопасности".

Читайте также:

viber
Владимир Зеленский Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский срочно проведет разговор с Байденом: что будут обсуждать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушенияЛунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушения Обольстительная Надежда Мейхер показала голую грудь и упругие бедра в постелиОбольстительная Надежда Мейхер показала голую грудь и упругие бедра в постели Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыЛюбовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбы Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииПрогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давлении Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздникаТатьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника
18:13

Бойня на Южмаше: как все происходило и мотивы 20-летнего нацгвардейца-убийцы

18:07

Финансовая удача, достаток и благополучие: названы самые денежные дни февраля 2022 по лунному календарюВидео

18:00

"Был вежливым и чистюлей, но не тянет на жертву": все о солдате-срочнике, расстрелявшего сослуживцевВидео

17:55

Мир наизнанку - новый сезон: названа дата премьерыВидео

17:54

Зеленский срочно проведет разговор с Байденом: что будут обсуждатьВидео

Реклама
17:26

Грозит пожизненный срок: нацгвардейцу сообщили о подозренииВидео

17:05

Гороскоп на февраль 2022 года для Раков: начнется полоса везения, астролог назвала датуВидео

17:03

Украина рассчитывает на финансовую поддержку от Франции

17:00

Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуВидео

16:58

"Очередное одноглазое фото": Галкин показал Аллу Пугачеву с неожиданного ракурса

16:47

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

16:42

Украинцев готовят к новому локадуну: названы причины и срокиВидео

16:18

Какой симптом распространенного рака проявляется после приема пищи - ответ ученых

16:11

"Войск становится все больше": Кулеба объяснил, почему Россия не наступает на УкраинуВидео

16:08

Боксерка с модельной внешностью Аврил Мати отправила фанатов в нокаут идеальным телом в бикини

15:51

Под 40 гривен за литр бензина: в Украине подскочили цены на АЗСВидео

15:33

В Украину идет мощный циклон MarieВидео

15:31

Как снять кольцо с пальца: 7 быстрых способов

15:22

"Решил, что он герой игры": жестокости нацгвардейца, убившего сослуживцев в Днепре, нашли объяснениеВидео

15:21

"60-70 тысяч больных в сутки": в "Слуге народа" дали прогноз по новой волне коронавируса

Реклама
15:09

Идеальные кружевные блины на Масленицу 2022 для привлечения удачи: восхитительно простой рецептВидео

14:57

Ни в чем не раскаивается: боец НГУ дал первые показания после расстрела людейВидео

14:36

Метинвест за год потратил 17 миллиардов на обновление предприятий в Кривом РогеФото

14:29

Цены на отопление взлетят до 40 гривен: кому и когда светит подорожаниеВидео

14:28

Курс гривны к доллару обвалился до семилетнего минимума: такого не было с 2015 годаВидео

14:17

Умер Морган Стивенс - звезда сериалов Район Мелроуз и Крутой Уокер

14:15

Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыВидео

14:00

Стрельба в Днепре: что побуждает военных нападать на сослуживцевмнение

13:55

"Орала, унижала и лупила по голове": на Закарпатье скандал с учительницей, избившей ученикаВидео

13:54

Был свидетелем гибели: новые детали о бойце НГУ, устроившем бойню в ДнепреВидео

13:47

Украинцам озвучили стоимость газа в феврале: цену снизила только одна компанияВидео

13:03

"Вот таким должно быть настроение!": Горбунов показал смешной кадр со съемок вокальных боев Голоса

13:00

Гороскоп на завтра, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

12:57

"На людей глубоко плевать": украинцы шокированы работой банкоматов ПриватБанка

12:57

"Я выстрелил ей в голову": нацгвардеец Рябчук рассказал, как убивал людей на ЮжмашеВидео

12:46

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

12:31

"За антиукраинскую пропаганду": СМИ рассказали, как СБУ готовит санкции против канала "НАШ"

12:18

Украина привлекает Францию к стратегическим проектам "Большой стройки"

12:11

Семья была верующей, отец умер: что известно о родных солдата, устроившего расстрел военных на ЮжмашеВидео

11:57

Кровавый расстрел в Днепре: бойца НГУ могли "травить" сослуживцы - что известноВидео

Реклама
11:46

Антибиотики в Украине продадут только по электронному рецепту: сроки и условияВидео

11:43

Звезда фильма Один дома, 41-летний Маколей Калкин женится на матери своего ребенка Бренде Сонг

11:27

Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийВидео

11:05

Выпустил три пули в упор, девушка потеряла много крови: в МВД рассказали о пострадавших на ЮжмашеВидео

10:54

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуВидео

10:47

25 гривен за поездку: киевлянам светит рекордное подорожание проезда в маршруткахВидео

10:39

ОГП обязал Малюську разорвать сотрудничество с компаниями бывшего СБУшника Кмита, который монопольно кормит заключенных некачественными продуктами

10:27

Расстрел нацгвардейцев в Днепре: все пострадавшие в тяжелом состоянии, их оперируютВидео

10:14

"Убрать целлюлит и отбелить анус": пластический хирург рассказал, какие операции делают политики в РФ

09:50

Диетолог назвала лучшую специю для здоровья печени и работы кишечника

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять