Зеленский срочно проведет разговор с Байденом: что будут обсуждать

Зеленский и Байден / коллаж УНИАН

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. Разговор состоится после того, как США и НАТО передали России письменные ответы по "гарантиям безопасности".

Как сообщают в Офисе президента, разговор запланирован на 21:00.

"Да, сегодня будет звонок", - заявил в ОП

Что будут обсуждать Зеленский и Байден

мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе;

вопросы безопасности, в частности энергетической;

оборонное взаимодействие между Украиной и США;

макрофинансовая поддержка Украины;

антиолигархическая реформа.

"Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - добавил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

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Гарантии безопасности

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

26 января США и НАТО передали в МИД России ответ по "гарантиям безопасности".

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