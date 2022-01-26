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В России поведали, когда ответят США по "гарантиям безопасности"

26 января 2022, 23:55

По мнению члена Совета Федерации Владимира Джабарова, Россию хотят вытеснить с европейского газового рынка.

США Россия
Россия через несколько дней даст ответ США / Reuters

Россия в течении нескольких дней подготовит ответ на реакцию США по "гарантиям безопасности", заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, пишет издание РИА Новости.

В консультациях могут принять участие союзники Москвы, в том числе Китай.

При этом он заявил, что Россия не примет ответ США на предложенные ею "гарантии безопасности", такой ответ "удовлетворить не может".

"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - заявил Джабаров.

По его мнению, Россию хотят вытеснить с европейского газового рынка.

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Гарантии безопасности

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

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