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Транзит газа через Украину и новая цена в ЕС: Газпром в два раза взвинтил поставки топлива в Европу

1 февраля 2022, 13:38
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Экспортным приоритетом России остается трубопровод Северный поток, по которому прокачивается 170 миллионов кубометров газа в Европу.

Украинская ГТС
Газпром 1 февраля увеличил прокачку газа через Украину до 107,7 млн. куб. м / УНИАН

Газпром во вторник, 1 февраля, максимально увеличил прокачку газа в Европу путем газотранспортной системы Украины. Номинация на транспортировку газа выросла до 107,7 миллионов кубометров, в то время как в январе среднесуточные объемы поставки топлива составляли 54 миллиона кубических метров. Транзит топлива фактически увеличился в два раза. Такая ситуация благоприятно отразилась на цене на газ в европейских странах, которая в течение торгового дня снижалась до 898 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщает Интерфакс, главной новостью на европейском газовом рынке стало увеличение транспортировки газа из России в Европу транзитом через Украину. Номинация на прокачку 1 февраля выросла до 107,7 млн куб.м, что приближается к брони Газпром по долгосрочному контракту, которая составляет 109 млн куб. м в сутки.

В январе транзит Газпрома топлива путем украинской ГТС составил в среднем 54 миллиона кубометров в сутки (минимальный объем – 43 млн куб.м, максимальный – 74 млн. куб. м). Это в два раза меньше, чем предусматривает прокачка на базе долгосрочного контракта.

Рост транзита через Украину отразился на стоимости газа в Европе

В связи с увеличением Газпромом прокачки газа через Украину в Европу в два раза, цена на газ в Европе 1 февраля оказалась ниже 900 долларов за одну тысячу кубометров. В январе средняя спотовая цена на топливо в ЕС составляла 976 долларов, а в декабре – 1310 долларов.

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Согласно данным биржи Ice Futures, сейчас газ торгуется по цене около 945 долларов за одну тысячу кубометров.

Реверсный поток по трубопроводу Ямал-Европа снизился почти в 6 раз

Указывается, что поток реверсных поставок газа по магистрали Ямал-Европа 1 февраля снизился в шесть раз.

Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах РоссииВ экспортном приоритете у Газпрома Северный поток – 170 миллионов кубических метров в сутки и ГТС Украины (забронировано мощностей для поставки 109 млн куб.м в сутки). Поставки по трубопроводу Ямал-Европа наименее актуальны.

Транзит газа через Украину в Европу

Договор Газпрома и Нафтогаза по транзиту газа из России через территорию Украины в Европу заканчивается в конце 2024 года. Россияне отказываются вести диалог с Киевом о продлении договора. Как заявлял глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко, после запуска СП-2 Газпром не будет зависеть от транзита топлива путем украинской ГТС, что может привести к перепаду цен и проблемами с поставками топлива.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что для России тема прокачки российского газа через Украину теперь "вторична". Москва готова транспортировать топливо путем украинской ГТС в Европу и после 2024 года, однако исключительно в случае дополнительного спроса на газ в странах ЕС. Решений по данному вопросу со стороны Газпрома на данный момент нет.

Ситуация с российско-украинским транзитом отразилась и на газовом кризисе в странах ЕС. Европа с августа прошлого года испытывает дефицит топлива, что отражалось на ценах, которые регулярно били рекорды. В частности, в декабре прошлого года стоимость тысячи кубометров газа достигла исторического показателя – более 2000 долларов.

Россия в таких условиях отказывается от дополнительных поставок топлива путем украинской ГТС на достаточном уровне из-за ожидания запуска своего газопровода Северный поток-2, который пойдет в обход территории Украины.

В ноябре прошлого года Германия приостановила сертификацию компании-оператора газопровода Северный поток-2 из-за несоответствия структуры собственности проекта европейским правилам. В первом полугодии 2022 года процедуру не завершат.

В Берлине утверждают, что сертификация СП-2 продолжится только после того, как новой дочерней компании Газпрома отдадут в собственность немецкий участок трубопровода.

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