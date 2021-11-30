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Сделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

30 ноября 2021, 09:13
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Евросоюз ожидают новые перебои с поставками газа и скачки цен на топливо, считает Юрий Витренко.

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Россия отказывается вести переговоры с Украиной о продлении договора на транзит газа в Европу - Нафтогаз / Reuters

Москва отказывается от переговоров с Киевом по вопросу продления соглашения о транзите газа через территорию Украины после 2024 года. Украинская сторона обсуждает пролонгацию контракта с США и Германией, которые намерены сохранить прокачку топлива путем ГТС. После введения в эксплуатацию Северного потока-2 Россия не будет зависеть от украинской магистрали, а Европу могут ожидать перебои с поставками газа и резкие скачки цен. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что Газпром не ведет переговоры с Нафтогазом о заключении нового контракта на транзит топлива путем Украины после 2024 года. Киев обсуждает этот вопрос с Берлином и Вашингтоном, которые поддерживают сохранение украинского транзита.Читайте такжеТранзит через Украину и закачка газа в ПХГ: Газпром резко взвинтил поставки топлива в Европу

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией)... мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения",- отметил Витренко.

Также он подчеркнул, что после того, как будет реализована процедура сертификации трубопровода Северный поток-2, российская транснациональная корпорация Газпром больше не будет зависеть от украинской ГТС в вопросе прокачки газа. Такая ситуация может привести к тому, что Евросоюз столкнется с политически продиктованными перебоями поставок газа и скачками цены на топливо.

Шантаж Газпрома из-за Северного потока-2 и транзит газа через Украину

Цена на газ в Европе с августа начала стремительно расти из-за разразившегося газового кризиса. Стоимость тысячи кубометров топлива регулярно достигала рекордных показателей. Уже 6 октября цена взлетела до 1924 доллара. Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром может увеличить прокачку газа на 15%, после этого стоимость топлива в Европе резко снизилась до 980 долларов.

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29 ноября средняя стоимость 1 тысячи кубометров газа составила около 1100 долларов. Фиксировался рост цены на 8%.

Кризисная ситуация в газовой сфере произошла в связи с рядом причин, среди которых низкий запасы топлива в подземных газовых хранилищах Европы после холодной зимы и отказ Газпрома поставлять дополнительные объемы газа путем ГТС Украины на фоне подготовки к запуску российского газопровода Северный поток-2. После введения в эксплуатацию магистрали газ в страны ЕС будет поставляться в обход украинской территории.Читайте такжеБонус для Москвы и до 100 млрд кубометров газа в Европу: Украина поставила РФ условие по транзиту

Соглашение Газпрома и Нафтогаза завершается в 2024 году. Сделка США и Германии по СП-2 предполагает, что договор на транзит газа из России через Украину будет продлен примерно на 10 лет.

Однако в компании-операторе ГТС Украины не видят четких гарантий того, что транзит российского газа в Европу продолжится после запуска Северного потока-2.

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что компания готова продлить контракт с Газпромом, но в том случае, если украинская магистраль сохранит те объемы газа, которые сейчас идут путем ГТС в Европу.

Витренко допускал сценарий, при котором после запуска СП-2 Россия может полностью прекратить транзит газа путем Украины.

viber
Нафтогаз Юрий Витренко Северный поток-2 транзит газа в Европу новости Украины
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