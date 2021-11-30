Россия зарубит транзит газа через Украину: в Кремле назвали условие Путина и ждут решение Газпрома

Россия не заинтересована в транзите газа через Украину / УНИАН

Тема продления договора Газпрома и Нафтогаза по транзиту газа через Украину в Европу является для России "вторичной". Москва рассматривает возможность поставок газа в страны ЕС через украинскую ГТС только в том случае, если Запад будет закупать больше объемов топлива. Пока не появится позиция Газпрома по этой ситуации, вопрос украинского транзита не актуален. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, он сказал о том, что прокачка газа в Европу путем украинской газотранспортной системы после 2024 года может заинтересовать Москву только в том случае, если в ЕС появится запрос на дополнительные поставки газа. Вопрос нужно задавать Газпрому.Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

"Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому". Я хочу лишь напомнить заявление президента (Владимира) Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", - сказал Песков.

Также он уточнил, что пока Газпром не определится с вопросом наличия покупателей дополнительного газа в Европе, вопрос российско-украинского транзита будет обсуждаться во вторую очередь.

"Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Напомним, 20 августа президент России Владимир Путин во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сказал, что Россия сохранит украинский транзит в том случае, если Европа будет закупать больше газа. Однако, по его словам, контрактов на дополнительные поставки топлива сейчас нет.Читайте такжеБонус для Москвы и до 100 млрд кубометров газа в Европу: Украина поставила РФ условие по транзиту

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они у нас готовы закупать. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", - подчеркнул Путин.

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в Европе начала резко расти в августе на фоне газового кризиса. Стоимость тысячи кубометров топлива регулярно достигала рекордных показателей, а 6 октября и вовсе достигла отметки в 1924 доллара. Российский президент Владимир Путин заявил, что Газпром готов увеличить поставки газа на 15%, после чего цена вдруг рухнула до 980 долларов.

Кризисная ситуация с газом в Европе произошла по ряду причин, среди которых низкий уровень запасов топлива в ПХГ (подземных газовых хранилищах, - ред.) европейских стран после прошлогодней холодной зимы и отказ газового монополиста Газпрома осуществить дополнительные поставки газа в страны ЕС путем ГТС Украины. Россия не планирует увеличивать прокачку, ожидая запуска своего трубопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в обход украинского государства.

Россия увеличила поставки газа в Европу в том числе и по магистрали Украины, однако кризис продолжается. По данным на вторник, 30 ноября, стоимость тысячи кубометров газа в странах ЕС составляет более 1100 долларов.

Газпром шантажирует Европу из-за Северного потока-2

Председатель правления компании Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам, на 2021 год россияне забронировали меньше мощностей украинской ГТС для поставок топлива в страны ЕС. Сейчас Москва и вовсе поставила Брюсселю ультиматум: либо более дешевый газ и поставки топлива путем Северного потока-2, либо высокие цены на газ в Европе и проблема его получения через газотранспортную систему Украины.Читайте такжеГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что высокие цены на газ в Европе – результат политики Газпрома. Россияне торгуются за преференции в ситуации с сертификацией газопровода Северный поток-2.

Транзит российского газа через Украину в Европу

Договор Газпрома и Нафтогаза завершается в 2024 году. Сделка США и ФРГ предполагает, что Берлин, в обмен на запуск Северного потока-2, обязуется помочь Киеву сохранить транзит российского газа в Европу сроком на 10 лет.

Впрочем, в компании-операторе ГТС считают, что у Киева нет гарантий сохранения транзита газа в Европу после запуска Северного потока-2.

Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко утверждал, что компания готова продлить контракт на прокачку газа путем ГТС Украины, однако Киев будет настаивать на сохранении тех объемов газа, которые сейчас по трубе идут в Европу.

При этом Витренко не исключает сценария, при котором Россия после введения в эксплуатацию Северного потока-2 полностью прекратит транзит газа через Украину.

8 ноября Россия резко взвинтила прокачку газа в Европу через территорию Украины. Объем транзита вырос до 88 миллионов кубометров в сутки.

10 ноября Газпром снова увеличил прокачку газа в страны ЕС путем ГТС Украины, забронировав максимальный за текущий год объем мощностей – 109, 3 миллионов кубометров в сутки.