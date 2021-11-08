Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Россия резко взвинтила транзит газа через Украину

Транзит газа через Украину увеличился до 88 миллионов кубометров в сутки / УНИАН

Транзит российского газа через территорию Украины в Европу в последние дни вырос до 88 миллионов кубометров в сутки. Подземные хранилища Газпрома в Европе заполнены только на четверть, в то время как в России сейчас больше всего запасов газа в ПХГ за 21 год. В Киеве пока не знают, увеличат ли россияне прокачку топлива в ЕС. Об этом заявил руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что сейчас транзит газа через Украину в Европу составляет 88 миллионов кубометров. Однако это меньший объем топлива, чем забронировал и оплатил Газпром (109 миллионов кубометров). В Киеве пока не знают, увеличит ли Газпром прокачку газа в Европу с 8 ноября.

Читайте такжеВсплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)", - отметил Макогон.

Также он добавил, что подземные хранилища Газпрома в Европе сейчас заполнены на 24,6%, в то время как в ПХГ на территории России фиксируется больше всего запасов газа с 2000 года.

Напомним, ранее директор ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что с 1 ноября объемы прокачки газа через ГТС Украины в Европу рухнули до 57 миллионов кубических метров топлива. При этом он не исключал ситуации, при которой Газпром в любой момент может остановить транзит путем украинского государства.

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29 октября цена газ в Европе снизались до отметки ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Причиной снижения стоимости топлива связывают с заявлением президента России Владимира Путина, который поручил Газпрому с 8 ноября начать заполнять топливом российские газовые хранилища в ЕС.

Шантаж Газпрома из-за Северного потока-2 и транзит газа через Украину

В Евросоюзе с начала августа вспыхнул серьезный газовый кризис. Цена на газ в Европе стремительно пошла вверх и достигала рекордных показателей. К примеру, 6 октября цена на топлива составила 1924 доллара за одну тысячу кубических метров. В тот же день президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Москва может увеличить прокачку газа в Европу на 15%, после чего стоимость топлива резко снизилась до 980 долларов.

Газовый кризис в Европе произошел по ряду причин, среди которых выделяют ситуацию с низким запасов топлива в газовых хранилищах после холодной зимы и отказ Газпрома увеличить прокачку газа через ГТС Украины на фоне подготовки к запуску трубопровода Северный поток-2. По новой трубе Москвы газ должен пойти в обход украинской территории.Читайте такжеСША нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2

Контракт Газпрома и Нафтогаза на транзит газа через ГТС Украины завершается в 2024 году. Согласно сделке США и Германии по Северному потоку-2, Берлин должен обеспечить продление договора еще на 10 лет.

Руководитель компании-оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон говорил, что он не видит каких-либо гарантий для Киева по транзиту российского газа в Европу в декларации США и ФРГ по Северному потоку-2. Однако даже в случае прекращения прокачки газа через украинскую территорию, Газпром все равно будет платить Украине 1,3 миллиарда долларов, положенные по контракту.

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что компания готова к пролонгации контракта с Газпромом в том случае, если в будущем будут сохранены те объемы газа, которые идут сейчас через территорию Украины в Европу.

Витренко также не исключил сценария, при котором РФ после запуска трубопровода СП-2 полностью прекратит прокачку газа через территорию Украины

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