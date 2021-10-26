Кулеба рассказал, что ждет РФ после остановки транзита газа через Украину

Дмитрий Кулеба пригрозил Кремлю / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о действиях Украины, в случае прекращения транзита газа из России.

В своем Twitter дипломат заявил, что Кремль не перекрывал транзит голубого топлива через нашу страну, но Украина готова к такому развитию событий.

"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", – написал министр.

Газовый шантаж России

В Нафтогазе считают, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. По словам руководителя украинской государственной компании Юрия Витренко, Россия на этот год забронировала меньше поставок газа путем ГТС Украины, а сейчас и вовсе открыто ставит ультиматум ЕС: либо дешевый газ и работа СП-2, либо проблемы с поставками газа через украинскую трубу и дефицит топлива.

Читайте такжеТарифы на газ взлетели до 40 гривен за кубометр: украинцы узнали ноябрьские ценыТакже стоит напомнить, что официальный Киев предлагает Москве 50% скидку на транспортировку газа в Европу путем украинской газотранспортной системы. Речь идет о возможных дополнительных поставках газа сверх тех 40 миллиардов кубометров топлива, которые зафиксированы в действующем до 2024 года договоре двух стран.