План Украины по газовому кризису в Европе и сделка с Газпромом: в ФРГ заявили о поддержке Киева

В Германии уже изучают идею Украины по дополнительным поставкам газа в Европу / pixabay

Федеральной министерство экономики и энергетики получило предложение Украины о дополнительной прокачке 55 миллиардов кубометров газа через украинскую ГТС в Европу. В Германии намерены серьезно обсудить данную инициативу. Берлин помогает Киеву сохранить транзит топлива в Европу. Поставки газа по трубе могут когда-нибудь полностью прекратиться, поэтому украинскому государству следует рассмотреть перспективу транзита водорода путем своей газотранспортной системы. Об этом заявила немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен.

Как сообщает Укринформ, она рассказала о том, что немецкое дипломатическое ведомство передало профильному министерству ФРГ предложение Киева по дополнительной прокачке газа в Европу на базе украинской ГТС.Читайте такжеГаз как оружие Путина и кризис в Европе: в ЕС призвали к блокаде запуска Северного потока-2

"Мы получили это предложение от Украины и передали Федеральному министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем его интенсивно обсуждать", - отметила дипломат.

Также она добавила, что Германия продолжает поддерживать Украину в вопросе сохранения транзита российского газа в Европу.

Фельдгузен подчеркнула, что когда-нибудь Киев может столкнуться с ситуацией полного прекращения транзита топлива в ЕС. Поэтому Украина нужно провести работу над своей ГТС, чтобы в будущем у Киева была перспектива транзита водорода в Европу. Такой шаг может превратить украинское государство в экспортера энергии и обеспечит стране энергетическую независимость.

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Помощь Украины в разрешении газового кризиса в Европе

Секретарь СНБО Алексей Данилов 22 октября по итогам заседания ведомства заявил, что Украина решила предложить Европе решить вопрос с газовым кризисом путем дополнительной прокачки топлива через украинскую ГТС. Киев готов организовать допоставку 55 миллиардов кубометров газа в страны ЕС. Действующий транзитный контракт с Газпромом позволяет реализовать такую инициативу.

Президент Украины Владимир Зеленский также предложил Газпрому скидку в 50% на дополнительную прокачку топлива в Европу путем украинской ГТС. Украинский гарант призвал ЕС быстро принимать решения, чтобы избежать сценария, при котором европейским странам уже этой зимой грозят колоссальные убытки.