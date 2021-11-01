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Украина бьется с Россией за газ в Европу: Газпром готов полностью обрубить поставки через ГТС

1 ноября 2021, 16:23

До конца мая Газпром недопоставит в Европу около 5 миллиардов кубометров газа, сказал Сергей Макогон.

Украинская ГТС
Россия может прекратить транзит газа через Украину по решению Газпрома - ОГТСУ / УНИАН

Россия систематически снижает объемы поставок газа в Европу через территорию Украины. Прокачки топлива путем украинской ГТС с 1 октября снизились до 86 миллионов кубических метров в сутки, а с 1 ноября и вовсе рухнули до 57 млн. куб. м. Даже при октябрьских объемах поставок газа, россияне до конца мая недопоставят в Европу около 5 миллиардов кубометров газа. По решению Газпрома транзит газа через Украину может прекратиться фактически в любой момент. Об этом заявил руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что несмотря на заявления российских властей, объемы транзита газа из России в Евросоюз постоянно снижаются.

"Несмотря на громкие заявления объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается… С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн кубометров в сутки", - сказал Макогон.

По его словам, с 1 октября показатели транзита снизились до 86 миллионов кубометров в сутки, в то время как Газпром продолжал оплачивать мощность прокачки 109 миллионов кубометров. Даже при октябрьских объемах прокачки газа россияне недопоставят в Европу около 5 миллиардов кубометров топлива.Читайте такжеВсплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке

В ОГТСУ уточнили, что поставки газа через Украину и вовсе могут прекратиться в любой момент.

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"Можем и завтра (уйти по транзиту в ноль)…решает Газпром", - подчеркнул Сергей Макогон в комментарии к своему посту в ответ на вопрос экономиста Сергея Фурсы.

Шантаж Газпромом Европы из-за СП-2 и транзит газа через Украину

Евросоюз с начала августа столкнулся с серьезным газовым кризисом. Цена на газ в Европе стремительно пошла вверх и регулярно била новые рекорды. К примеру, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива составила 1924 доллара. Тогда президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Газпром может увеличить поставки газа в Европу на 15%. После этого цена рухнула до 980 долларов.

Газовый кризис в Европе продиктован определенными причинами, среди которых выделяют два момента: низкий запас топлива в подземных газовых хранилищах после прошлогодней холодной зимы, и отказ Газпрома в таких условиях увеличивать прокачку газа через Украину на фоне подготовки к запуску газопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в обход украинского государства.Читайте такжеКулеба рассказал, что ждет РФ после остановки транзита газа через Украину

США и Германия еще в июле договорились о сделке про проекту Северный поток-2, которая предполагает компенсации Украине, связанные с запуском российского газопровода. ФРГ обязуется поспособствовать продлению договора по транзиту газа из РФ через территорию украинского государства на 10 лет. Если Москва будет использовать газ как оружие, Берлин должен будет ввести национальные санкции против России.

Директор компании-оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон утверждал, что декларация США и ФРГ по СП-2 не предоставляет каких-либо гарантий Киеву. Впрочем, даже если украинская ГТС останется "пустой", то Газпром все равно будет ежегодно платить Украине по 1,3 миллиарда долларов до 2024 года – когда завершится контракт Газпрома и Нафтогаза.

В Германии заявляли о начале выполнения своих обязательств перед Украиной по Северному потоку-2. Берлин назначил спецпредставителя по вопросу транзита российского газа через Украину и ставит перед собой задачу обеспечения продления контракта Москвы и Киева на срок до 10 лет.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко утверждал, что компания готова продлить контракт с Газпромом в том случае, если те объемы газа, которые сейчас прокачиваются через территорию Украины в Европу, сохранятся и в будущем.

При этом Витренко допустил ситуацию, при которой Россия после запуска Северного потока-2 полностью прекратит транзит газа через Украину в Европу.

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Газпром ГТС транзит газа в Европу новости Украины Сергей Макогон
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