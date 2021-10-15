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Европа бьется за интересы Газпрома и СП-2: эксперт объяснил, как Украине сохранить транзит газа в ЕС

15 октября 2021, 07:10
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Германия ставит задачу уменьшения цены на газ для своей промышленности и стремится получать топливо без транзитных проблем, сказал Тарас Загородний.

Украинская ГТС
Украине для решения вопроса с транзитом газа нужно искать новых поставщиков и инвесторов – эксперт / УНИАН

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что ГТС Украины может "лопнуть" и якобы является ненадежной, свидетельствует о дискредитации украинской магистрали и продвижении интересов Кремля. Такую риторику могут подхватить в Евросоюзе страны, которые отстаивают запуск Северного потока-2 и лишения Киева транзита. Германии выгодна труба Газпрома, и Берлин будет поддерживать проект. Украине нужно работать с инвесторами и поставщиками, чтобы отстоять свои позиции. Об этом заявил политолог Тарас Загородний.

В эфире телеканала Украина 24 он подверг критике слова Путина об украинской ГТС, акцентировав внимание на том, что магистраль все годы независимости работала стабильном, чего нельзя сказать о российской газовой инфраструктуре. Однако такую риторику наверняка подхватят Германия и другие заинтересованные в работе СП-2 страны.Читайте такжеГазовый кризис сотрясает Европу, а Россия "потирает руки": Газпром бьет рекорды по добыче газа

"Наша ГТС за все годы независимости ни разу не давала общего сбоя. У нас не было больших аварий — в отличие, кстати, от Российской Федерации. Поэтому понятно, что Путин продвигает свои интересы и интересы России по дискредитации нашей ГТС и по дискредитации украинского пути. Вся та ерунда, которую он говорит, будет подхватываться немцами и другими европейцами, которые открыто лоббируют "Северный поток-2", чтобы лишить Украину транзита", - считает эксперт.

В ответ на вопрос, сможет ли Киеву помочь политика модернизации газотранспортной системы, которую уже собираются реализовать, он напомнил о позиции Германии, где поддерживают Газпром и лоббируют проект Северный поток-2. Берлину это выгодно с точки зрения прямых поставок газа из России и снижения цены на газ для немецкой промышленности. Украине нужно искать других поставщиков и инвесторов, чтобы попытаться побороться в данной ситуации.

"Россия не для того инвестировала в немецкую и австрийскую политику, чтобы они принимали наши сертификаты. Давайте будем откровенны, уровень коррупции в Германии достаточно высокий. Там очередь стоит, кто будет работать в "Газпроме". Мы можем показывать сертификаты, можем стоять на голове и рассказывать, как у нас все хорошо. Но они лоббируют интересы "Газпрома", вот и все, в том числе "Северного потока". Почему — по разным причинам. Им это выгодно, Германия хочет себе уменьшить цену газа для своей промышленности. Они хотят получать газ от России без транзитных проблем в их понимании. Так что нам тоже надо шевелиться, привлекать других инвесторов и поставщиков и так далее", - подчеркнул Тарас Загородний.

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Транзит газа через Украину и запуск СП-2

США и Германия 21 июля сделали заявление о сделке по проекту Северный поток-2. Согласно договоренностям, Германия должна оказать содействие в продлении российско-украинского газового контракт на транзит топлива в Европу. Также Берлин должен будет ввести санкции против России в том случае, если Москва будет использовать СП-2 в качестве оружия против Украины.

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что декларация Берлина и Вашингтона по СП-2 не предоставляет гарантий Киеву в вопросе дальнейшего продолжения транспортировки газа в Европу. Однако даже если труба останется "пустой", Газпром по действующему контракту будет платить Киеву 1,3 миллиарда долларов до 2024 года.

Позже в ФРГ назначили уполномоченного по транзиту газа путем территории Украины – Георга Вальдерзе. Берлин начал выполнять свои обязательства, связанные со сделкой США и Германии по Северному потоку-2. В Германии ставят перед собой задачу продление российско-украинского транзитного договора на выгодных для всех условиях на срок до 10 лет.

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания готова к пролонгации договора с Газпромом на транзит газа в Европу. Однако с условием сохранения тех объемов топлива, которые сейчас идут в ЕС через территорию Украины согласно действующим контрактам.

Кроме того, Витренко не исключил, что после запуска СП-2 Россия может полностью остановить прокачку газа в Европу через Украину.

viber
Газпром новости Германии Тарас Загородний Северный поток-2 новости Украины
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