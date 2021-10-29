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Газпром по указке Путина взвинтит закачку в ПХГ: в Европе резко снизилась цена на газ

29 октября 2021, 17:50
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Стоимость тысячи кубометров газа в Европе 29 октября достигла минимальных показателей за последние полтора месяца.

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Цена на газ в Европе снизилась после заявлений из России о планах по наполнению топливом европейcких газовых хранилищ Газпрома / Reuters

Биржевая цена на газ в Европе в пятницу, 29 октября, снижалась до отметки ниже 800 долларов за одну тысячу кубометров топлива. Цена достигла минимума с 17 сентября. Снижение стоимости топлива связывают с планами России по увеличению прокачки топлива в европейские газовые хранилища Газпрома.

Согласно данным ICE Futures, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торговой сессии 29 октября снижалась до 796 долларов за тысячу кубометров газа, или 66,375 мегаватт-час.

Вечером цена вновь поднялась до показателя в чуть более 800 долларов за одну тысячу кубических метров газа (68,5 мегаватт-час).

Почему снизилась цена на газ в Европе

Снижение биржевой цены на газ в ЕС связывают с тем, что президент РФ Владимир Путин 27 октября поручил Газпрому после 8 ноября, когда будут завершены работы по наполнению газом российских хранилищ, начать заполнение топливом подземных хранилищ Газпрома в Европе.

"Я Вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8-му ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и Германии", - цитирует обращение Путина к главе Газпрома Миллеру пресс-служба Кремля.

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Журналисты Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщали, что Россия планирует снизить цены на газ для Европы на 60% - до 300-400 долларов за тысячу кубометров. Как утверждали собеседники издания, Газпрому нужно сохранить контроль над газовым рынком ЕС, поскольку при высокой цене в дальнейшем россияне могут столкнуться с падением спроса на российский газ.

Газовый кризис в Европе

Рынок газа в ЕС погрузился в кризис в начале августа текущего года. Цена на газ в Европе стала расти стремительными темпами и достигала рекордных показателей. Как известно, 6 октября стоимость одной тысячи кубометров топлива на биржах достигла отметки в 1924 доллара.

Президент России Владимир Путин в тот же день сказал, что Россия готова увеличить прокачку газа в Европу на 15%. После этого заявление цена рухнула до 980 долларов за тысячу кубометров.Читайте такжеЕвропе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделку

Эксперт в сфере энергетики Михаил Крутихин считает, что заявления о катастрофической ситуации с газом в Европе могут быть преувеличением. В ряде стран достаточно запасов топлива, а паника, по его словам, раздута Газпромом. Россияне на фоне объективного энергетического кризиса в Европе отказались от дополнительных поставок газа через Украину, начали отбор газа из своих европейских ПХГ и сократили действующие объемы прокачки топлива.

Шантаж Газпрома и запуск трубопровода Северный поток-2

Газовый кризис в ЕС вызван рядом факторов, среди них – низкие запасы топлива в подземных хранилищах Европы и позиция корпорации Газпром, которая отказывается от дополнительных поставок газа в европейские страны через ГТС Украины. Россия ожидает запуска своего газопровода СП-2, который будет поставлять газ в обход украинской территории.Читайте такжеУкраина крушит газовый кризис в ЕС: Киев по своей ГТС готов поставить Европе 55 млрд кубометров газа

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Россия шантажирует Европу газовым вопросом. По словам руководителя украинской государственной компании, россияне на 2021 год заранее забронировали меньше мощностей украинской ГТС для поставок газа в ЕС. Теперь Газпром поставил ультиматум Европе: либо дешевый газ и поставки через Северный поток-2, либо проблемы с топливом и его транспортировкой путем Украины.

В компании-операторе ГТС сказали, что цены на газ в Европе связаны с политикой компании Газпром, которая пытается выторговать преференции в процессе сертификации магистрали Северный поток-2.

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новости России Владимир Путин Цена на газ в Европе
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