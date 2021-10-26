Всплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке

Европе хватит газа, чтобы пережить среднюю зиму – эксперт / Reuters

Европейские страны смогут спокойно прожить среднюю зиму, а ряд государств, среди которых Великобритания, Италия и Испания, и вовсе накопили очень много топлива. Вряд ли в Европе наступает газовая катастрофа, о чем сейчас говорят. Газовая паника вызвана действиями Газпрома, который отказался от допоставок топлива через Украину, начал отбор газа из европейских газовых хранилищ, и сократил объемы уже существующих поставок по украинской ГТС. Тем самым россияне развязали паническую кампанию по газовому вопросу, что могло привести к взлету цен. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Михаил Крутихин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Великобритания, Италия и Испания практически полностью заполнили свои газовые хранилища, накопив очень много топлива. Также есть несколько государств, где ПХГ (подземные газовые хранилища, - ред.) заполнены на 75-76%, но и это не критические показатели. Газа вполне хватит для того, чтобы пережить среднюю зиму.Читайте такжеВсплеск цен на газ в Европе и вина Германии: Польша разнесла Берлин из-за Северного потока-2

По его словам, панические заявления о "наступающей катастрофе" продиктованы, скорее, рядом действий Газпрома. Компания отказывается поставлять дополнительные объема газа в Европу, и фактически развязала панику по ситуации с газовым вопросом.

"Я вижу европейские государства, которые накопили уже очень много газа в подземных хранилищах. В Великобритании 101% заполняемости, в Италии, Испании - 100%. Есть несколько стран, где 75-76%, но это не критически. Можно совершенно спокойно среднюю зиму прожить, пережить. А вот то, что происходит с паническими объявлениями о наступающей катастрофе... Я думаю, что это в значительной степени вызвано неким трио. Мы видим, что "Газпром" то и дело объявляет: извините, Европа может замерзнуть, потому что, во-первых, я не буду поставлять из России дополнительные объемы газа сверх того, что уже есть, по контракту. И действительно, "Газпром" отказался заключать новые контракты на весь четвертый квартал и весь следующий год", - считает Крутихин.

Эксперт акцентировал внимание на том, что далее Газпром задействовал три ключевых фактора – отказ от дополнительных поставок газа, отбор газа из хранилищ в ЕС и сокращение существующей прокачки топлива через Украину – которые сыграли серьезную роль в появлении газовой паники в Европе. Такие настроения подхватили на рынках, после чего цена резко взлетела. Поэтому высокие цены на газ в ЕС могли возникнуть не из-за дефицита топлива, а именно по причине газовой паники.

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Читайте такжеСША нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2"Затем "Газпром" вместо того, чтобы наполнять газом свои подземные хранилища в Европе на зиму, начал отбор газа из этих хранилищ. В-третьих, мы видим, что "Газпром" резко сократил прокачку газа через украинскую территорию - если в январе это было 186 млн кубометров в день прокачано, то сейчас 86 млн кубометров в день. Вот эти 3 действия "Газпрома" - это уже достаточно для того, чтобы показать, что "Газпром" нагнетает напряженность в газовых делах. И за эти сообщения очень сильно ухватились те, кто играет с газовыми контрактами, фьючерсными контрактами на широком финансовом рынке. И они, раздувая эти панические сообщения, стали нагнетать цену на свои бумажные финансовые инструменты. И видим, что цена поползла вверх - может быть, не из-за того, что газа не хватает в Европе, а из-за того, что развязана такая паническая газовая кампания", - подчеркнул Михаил Крутихин.

Газовый кризис в Европе

Рынок газа в Европейском Союзе с начала августа погрузился в серьезный кризис. Цена на газ в Европе росла быстрыми темпами и била рекорды. К примеру, 6 октября стоимость тысячи кубометров на биржах достигла показателя в 1924 доллара.

Российский президент Владимир Путин в тот же день допустил возможность увеличения транспортировки топлива в Европу на 15%. После этих слов цена на газ резко рухнула до 980 долларов.

Согласно данным на вторник, 26 октября, цена на газ в Европе на нидерландском хабе TTF составляет около 1000 долларов за тысячу кубических метров газа.

Шантаж Газпрома и запуск магистрали Северный поток-2

Газовый кризис в Европе вызван рядом факторов, среди которых низкие запасы газа в подземных хранилищах после прошлогодней зимы и позиция Газпрома, который отказывается от дополнительной прокачки топлива в ЕС на фоне предстоящего введения в эксплуатацию газопровода Северный поток-2.

Руководитель НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Россия устроила шантаж Европы газовым вопросом. По его словам, на этот год россияне заранее забронировали меньшие объемы поставок газа через украинскую ГТС. Сейчас Москва и вовсе поставила ЕС ультиматум: либо более дешевый газ и запуск СП-2, либо высокие цены и проблемы с поставками путем газотранспортной системы Украины.

В компании-операторе ГТС Украины говорят, что резкий рост цен на газ в Европе связан с политикой Газпрома. Россияне пытаются выторговать для себя более оптимальные условия в процессе сертификации газопровода Северный поток-2.

В американском Минфине сделали заявление о том, что США накажут Газпром за нарушение санкций, связанных с реализацией проекта Северный поток-2.