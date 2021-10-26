УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Всплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке

26 октября 2021, 06:30
Прослушать новость
Остановить

Европу охватила настоящая газовая паника, однако ситуация с газом может быть не настолько критической, считает Михаил Крутихин.

газ
Европе хватит газа, чтобы пережить среднюю зиму – эксперт / Reuters

Европейские страны смогут спокойно прожить среднюю зиму, а ряд государств, среди которых Великобритания, Италия и Испания, и вовсе накопили очень много топлива. Вряд ли в Европе наступает газовая катастрофа, о чем сейчас говорят. Газовая паника вызвана действиями Газпрома, который отказался от допоставок топлива через Украину, начал отбор газа из европейских газовых хранилищ, и сократил объемы уже существующих поставок по украинской ГТС. Тем самым россияне развязали паническую кампанию по газовому вопросу, что могло привести к взлету цен. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Михаил Крутихин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Великобритания, Италия и Испания практически полностью заполнили свои газовые хранилища, накопив очень много топлива. Также есть несколько государств, где ПХГ (подземные газовые хранилища, - ред.) заполнены на 75-76%, но и это не критические показатели. Газа вполне хватит для того, чтобы пережить среднюю зиму.Читайте такжеВсплеск цен на газ в Европе и вина Германии: Польша разнесла Берлин из-за Северного потока-2

По его словам, панические заявления о "наступающей катастрофе" продиктованы, скорее, рядом действий Газпрома. Компания отказывается поставлять дополнительные объема газа в Европу, и фактически развязала панику по ситуации с газовым вопросом.

"Я вижу европейские государства, которые накопили уже очень много газа в подземных хранилищах. В Великобритании 101% заполняемости, в Италии, Испании - 100%. Есть несколько стран, где 75-76%, но это не критически. Можно совершенно спокойно среднюю зиму прожить, пережить. А вот то, что происходит с паническими объявлениями о наступающей катастрофе... Я думаю, что это в значительной степени вызвано неким трио. Мы видим, что "Газпром" то и дело объявляет: извините, Европа может замерзнуть, потому что, во-первых, я не буду поставлять из России дополнительные объемы газа сверх того, что уже есть, по контракту. И действительно, "Газпром" отказался заключать новые контракты на весь четвертый квартал и весь следующий год", - считает Крутихин.

Эксперт акцентировал внимание на том, что далее Газпром задействовал три ключевых фактора – отказ от дополнительных поставок газа, отбор газа из хранилищ в ЕС и сокращение существующей прокачки топлива через Украину – которые сыграли серьезную роль в появлении газовой паники в Европе. Такие настроения подхватили на рынках, после чего цена резко взлетела. Поэтому высокие цены на газ в ЕС могли возникнуть не из-за дефицита топлива, а именно по причине газовой паники.

Реклама

Читайте такжеСША нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2"Затем "Газпром" вместо того, чтобы наполнять газом свои подземные хранилища в Европе на зиму, начал отбор газа из этих хранилищ. В-третьих, мы видим, что "Газпром" резко сократил прокачку газа через украинскую территорию - если в январе это было 186 млн кубометров в день прокачано, то сейчас 86 млн кубометров в день. Вот эти 3 действия "Газпрома" - это уже достаточно для того, чтобы показать, что "Газпром" нагнетает напряженность в газовых делах. И за эти сообщения очень сильно ухватились те, кто играет с газовыми контрактами, фьючерсными контрактами на широком финансовом рынке. И они, раздувая эти панические сообщения, стали нагнетать цену на свои бумажные финансовые инструменты. И видим, что цена поползла вверх - может быть, не из-за того, что газа не хватает в Европе, а из-за того, что развязана такая паническая газовая кампания", - подчеркнул Михаил Крутихин.

Газовый кризис в Европе

Рынок газа в Европейском Союзе с начала августа погрузился в серьезный кризис. Цена на газ в Европе росла быстрыми темпами и била рекорды. К примеру, 6 октября стоимость тысячи кубометров на биржах достигла показателя в 1924 доллара.

Российский президент Владимир Путин в тот же день допустил возможность увеличения транспортировки топлива в Европу на 15%. После этих слов цена на газ резко рухнула до 980 долларов.

Согласно данным на вторник, 26 октября, цена на газ в Европе на нидерландском хабе TTF составляет около 1000 долларов за тысячу кубических метров газа.

Шантаж Газпрома и запуск магистрали Северный поток-2

Газовый кризис в Европе вызван рядом факторов, среди которых низкие запасы газа в подземных хранилищах после прошлогодней зимы и позиция Газпрома, который отказывается от дополнительной прокачки топлива в ЕС на фоне предстоящего введения в эксплуатацию газопровода Северный поток-2.

Руководитель НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Россия устроила шантаж Европы газовым вопросом. По его словам, на этот год россияне заранее забронировали меньшие объемы поставок газа через украинскую ГТС. Сейчас Москва и вовсе поставила ЕС ультиматум: либо более дешевый газ и запуск СП-2, либо высокие цены и проблемы с поставками путем газотранспортной системы Украины.

В компании-операторе ГТС Украины говорят, что резкий рост цен на газ в Европе связан с политикой Газпрома. Россияне пытаются выторговать для себя более оптимальные условия в процессе сертификации газопровода Северный поток-2.

В американском Минфине сделали заявление о том, что США накажут Газпром за нарушение санкций, связанных с реализацией проекта Северный поток-2.

viber
Газпром Европа Северный поток-2 Михаил Крутихин Цена на газ в Европе
Сейчас вы просматриваете новость «Всплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднятьНазваны вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднять Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизниЛунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщикаАлек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщика У Порошенко есть шансы, пока народ не поймет, что он возвращаетсяУ Порошенко есть шансы, пока народ не поймет, что он возвращается

Последние новости

07:00

Шантаж Путина из-за СП-2 и сделка Зеленского с Газпромом: эксперт раскрыл цель Кремля по Европе

06:55

Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

06:30

Всплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке Видео

06:15

Идея перед увольнением: почему в Украине заговорили о пересмотре прожиточного минимума мнение

06:02

Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Фото Видео

Реклама
05:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

05:10

Ударят лютые морозы: украинцев предупредили о зимней аномалии и назвали даты Видео

04:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

03:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

03:14

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

02:56

Саакашвили входит в опасную стадию голодовки - адвокат

02:20

Диетолог пояснила, какой осенний продукт поможет похудеть

02:02

Звезда "Бриллиантовой руки" пропала без вести: появились последние кадры с актрисой Видео

01:45

Самая безопасная COVID-вакцина для детей: Комаровский дал неожиданный совет Видео

01:00

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

00:50

Какая каша самая полезная для завтрака - ответ диетолога

00:42

Кому прививка не поможет: ученые выяснили, кто может умереть от коронавируса несмотря на вакцинацию Видео

00:12

Приметы на 26 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

25 октября, понедельник
23:55

Отопительный сезон: эксперт указал на новую проблему Украины Видео

23:31

Новая мутация Дельты уже в Украине - Данилов

Реклама
23:30

Эксперт пояснил, что будет c телом, если каждый день есть чеснок

23:17

Украина впервые примет участие в закрытом заседании НАТО

22:48

Принесут беду: названы три вещи, которые нельзя терять Видео

22:22

Масштабное ДТП на Днепропетровщине: тело водителя вырезали из авто

22:01

Еще одну область могут отправить в "красную" зону Видео

21:33

В ВОЗ назвали три главных условия для преодоления пандемии Видео

21:09

"Алек убивает людей": сын Трампа отомстил Болдуину за отца и решил "нажиться" на смерти украинки Видео

20:57

"Это - предупреждение": Арестович пояснил свое "ракетное" заявление против Кремля Видео

20:47

Комаровский рассказал, возможно ли забеременеть после COVID-вакцинации

20:28

Украину атакует трескучий мороз и опасная погода Видео

20:25

В Госдепе США озвучили прогноз по запуску Северного потока-2 Видео

20:09

Ольга Сумская попала в больницу и напугала внешним видом Видео

19:54

"Хватит на несколько часов": в областях Украины заявили о критической ситуации с кислородом Видео

19:47

СНБО обнародовал "черный" список "пророссийских" Telegram-каналов и блогов

19:45

"С Аллусей!": известный дизайнер показал Пугачеву в игривом образе школьницы

19:37

Кабмин обновил ПДД для велосипедистов: что изменилось

19:30

Сверхзвуковые ракеты против лака для ногтей мнение

19:16

В Запорожье женщина несколько дней жила в квартире с трупом мужа: что вынудило ее это сделать

18:56

В Украине намерены существенно повысить цены на распределение газа Видео

18:47

Надежда Мейхер в платье с ультравысоким разрезом сравнила чтение новой книги с сексом

Реклама
18:45

Русификация выполнена: Путин задарил Наталию Орейро и ее сына российским гражданством Видео

18:40

Во Львове похитили 9-месячную девочку: ребенка нашли через двое суток на Хмельнитчине Видео

18:23

"Спасла куртка": копы рассказали, как вытаскивали девочку из озера Видео

17:39

В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда Видео

17:27

Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника

17:10

Пока мама была в больнице: в Житомире отчим зверски избил 8-летнюю девочку

16:57

34 тысячи штраф: в Украине ужесточают правила для пассажиров без COVID-документов Видео

16:42

Жуткое ДТП в Одессе: водитель элитной иномарки насмерть сбил ребенка

16:11

Привезли не туда: в Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы Видео

16:04

"Большая стройка Зеленского отремонтировала дорогу к Очакову на Николаевщине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять