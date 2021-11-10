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Поставки газа в Европу и заполнение ПХГ: Газпром по-максимуму взвинтил прокачку топлива через Украину

10 ноября 2021, 14:59

Заявки на прокачку газа через украинскую ГТС в сумме составляют 109,3 миллиона кубометров в сутки.

Газпром
Газпром / Reuters

Российская корпорация Газпром в среду, 10 ноября, снова увеличила прокачку газа в Европу через территорию Украины и Польши. Путем украинской ГТС зарезервированы 109,3 миллиона кубометров в сутки, что является максимальным объемом мощностей, которые забронировала компания на этот год. При этом также увеличены поставки газа из Польши по магистрали Ямал-Европа.

Согласно данным компании-оператора ГТС Украины, заявки на поставки газа путем газоизмерительных станций Суджа и Сохрановска со стороны России в сумме вышли в 109,3 миллиона кубометров в сетки. Причем это максимальный контрактный объем транзитных мощностей, которые были забронированы Газпромом на текущий год. Днем объем заявок приблизился до 100,2 миллиона кубометров.

Также известно, что вырос объем заявку на прокачку топлива и по ужгородскому коридору, по которому направляется основной объем поставок российского газа по украинской трубе. Путем точки соединения Ужгород – Вельке Капушаны должны прокачать 94,3 миллиона кубических метров газа – на 9 миллионов больше, чем за прошлый день.

Что касается поставок через Польшу по газопроводу Ямал-Европа, то в среду они продолжают увеличиваться, оставаясь пока в пределах забронированного "Газпромом" объема транспортных мощностей на ноябрь. По данным немецкого оператора ГТС Gascade, ежечасно поставки из Польши в Германию составяют около 1,2 миллиона кубометров, тогда как на этот месяц забронировано 1,3 миллиона кубометров в час. Таким образом, показатель вырос по отношению к предыдущему дню на четверть.

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Газпром ГТС транзит газа в Европу новости Украины
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