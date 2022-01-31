Для защиты с воздуха и не только: Польша передаст Украине оборонительное вооружение

Польша передаст Украине оборонительное вооружение / Reuters

Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох во время пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 31 января, пишет издание Wiadomosci.

"Принято решение о передаче украинской стороне боеприпасов оборонительного характера для защиты, а не наступательных действий. Это решение сейчас реализует министр национальной обороны", – рассказал Солох.

Он отметил, что решение было принято в тесном сотрудничестве между правительством и канцелярией президента Польши.

Солох на вопрос журналистов, будет ли это вооружение предназначено для противовоздушной обороны, ответил "да". Также он рассказал, что речь идет о "десятках тысяч боеприпасов".

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Вооружение Польша готова предоставить в любое время. По словам главы польского Бюро нацбезопасности, военную помощь могут доставить в Украину "в течение нескольких дней". Он подчеркнул, что детали впоследствии обнародует Министерство национальной обороны Польши.

"Мы сделали предложение украинской стороне и ждем ответ", – сказал Солох.

Напомним, ранее правительство Чехии одобрило передачу Украине 4000 артиллерийских снарядов на сумму около 37 млн крон (1,7 млн долларов) из-за возможного нападения России.

Перед этим Великобритания доставила в Украину противотанковое вооружение. Речь идет о легких противотанковых системах.

Кроме этого, власти США пообещали предоставить нашей стране еще больше оборонительного оружия в случае военного вторжения России. В то же время временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что Соединенные Штаты предпочитают дипломатию.

Российские войска возле украинской границы

Раньше Алексей Резников сообщал, что вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск Российской Федерации. По его словам, разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных различий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Однако ситуация отличается тем, что войска постоянно движутся, и эти сведения используются для информационного давления.

Также Резников заявлял о неготовности Москвы до военной операции против Украины. Он подчеркнул, что россияне не создали возле украинских границ ударной группировки для реализации подобной задачи. При этом такая угроза продолжает существовать, добавил глава Минобороны Украины.

В Госдепе США при этом заявляют, что президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля. Вашингтон готов к различным сценариям, даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и заставить Россию принять последствия.

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