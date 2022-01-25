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Угроза военного вторжения России в Украину: в Минобороны объявили о неготовности Москвы к операции

25 января 2022, 11:08
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Москва может рассматривать такой сценарий, поэтому угроза для Киева остается, сказал Алексей Резников.

Резников
Конкретной угрозы военного вторжения России в Украину на данный момент нет - Резников / УНИАН

На данный момент с военной точки зрения нет оснований полагать, что Россия в ближайшее время пойдет на военное вторжение на территорию Украины. Россияне не создали у украинских границ ударной группировки для реализации подобной задачи. При этом такая угроза продолжает существовать. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В ходе своего выступления в Верховной Раде во вторник, 25 января, он сказал о том, что сейчас, как полагают военные, нельзя говорить о возможной российской военной интервенции в ближайшее время. Причиной тому является отсутствие ударной группировки у границ Украины для запуска такого сценария.

Читайте такжеПоводов для паники нет, у Украины есть ВСУ: Данилов ответил на угрозу военного вторжения РоссииВпрочем, как утверждает министр, ситуация не указывает на то, что Россия не будет строить таких планов. Угроза по-прежнему остается.

"По состоянию на сегодняшний день, ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, Российские Вооруженные силы не создали. Поэтому оснований полагать, что завтра будет вторжение, не существует. С точки зрения военных. Это не значит, что они не будут развиваться, есть угрозы", - подчеркнул Алексей Резников.

Угроза военного вторжения России в Украину

В администрации США со ссылкой на разведку ранее сделали заявление о том, что Россия может готовить провокацию на Донбассе, которая предусматривает нападение на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Такая ситуация может быть использована в качестве повода для военного вторжения на территорию Украины.

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Журналисты СNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали данные о том, что Россия завершает концентрацию войск у украинских границ, где находятся уже более 127 000 российских военных подразделений. В ведомстве допускают вероятность ракетных ударов россиян по стратегически важным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения попросил украинцев не паниковать и сказал, что ситуация остается стабильной. Риск российского военного вторжения не усилился, в то время как сейчас вокруг данной темы стало больше ажиотажа. Он заверил в работе государства над мирным урегулированием конфликта с Россией, однако предупредил, что страна должна быть готовой к обороне.

В комитете Рады по вопросам безопасности сделали заявление о том, что Украина в случае усиления российско-украинского конфликта мобилизует около 300-400 тысяч резервистов. Это люди с боевым опытом, которые способны быстро выполнять поставленные задачи.

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