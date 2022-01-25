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США пообещали Украине "еще больше" вооружений, но лишь при одном условии

25 января 2022, 19:37

В этом году США предоставили Украине более 650 млн долларов помощи, а с 2014 года выделили более чем на 2,7 млрд долларов.

Украина - США
США пообещали Украине еще болье помощи / УНИАН

Власти США пообещали предоставить нашей стране еще больше оборонного оружия в случае военного вторжения России.

"Если (президент РФ Владимир, - ред.) Путин пойдет на этот безрассудный шаг, мы предоставим дополнительную оборонную помощь. Еще больше, чем уже предоставили", - заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время брифинга.

При этом Квин подчеркнула, что США предпочитают дипломатию.

"В поисках дипломатического мы общаемся и с Украиной и с союзниками по НАТО. Поставки такие, как сегодня, будут продолжаться. В этом году США дали оборонную поддержку больше, чем в любой из прошлых лет", - добавила она.

Так, в этом году США предоставили Украине более 650 млн долларов помощи, а с 2014 года выделили более чем на 2,7 млрд долларов.

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"За моей спиной часть той помощи на 200 млн долларов, о которой мы ранее заявили", - добавила Квин.

Как сообщал Главред, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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новости США оборонительное вооружение новости Украины Кристина Квин
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