Путин может использовать войска возле Украины в середине февраля - Госдеп

Россия и США / pixabay

Президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля. Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, которая принимала участие в переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией.

По ее словам, Вашингтон готов к разным сценариям.

В частности, Шерман заявила, что США готовы к разным сценариям, "даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и вынудить Россию принять последствия.

"Я не знаю, о чем думает Путин. Я не знаю, принял ли он окончательное решение, но есть признаки, что он может использовать военные силы сейчас или в середине февраля. Мы знаем, что начинают Олимпийские игры, будет церемония открытия 4 февраля, и Путин будет присутствовать там. Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было нападения на Украину", - отметила Шерман.

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Возможное вторжение России в Украину

12 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".

Американское издание The New York Times продемонстрировало новую карту, на которой зафиксировано усиление концентрации войск РФ у границ Украины. Согласно опубликованным данным, россияне окружают украинское государство с трех сторон. Журналисты утверждают, что у рубежей Украины сконцентрировано около 100 тысяч российских войск.

Позже журналисты The New York Times заявили, что Россия планировала стянуть к границам Украина 175 тысяч войск. Однако относительно мягкая зима привела к переносу планов Москвы по новой военной операции против украинского государства на весну.

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