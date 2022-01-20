"400-500 тысяч": экс-глава разведки спрогнозировал, сколько войск нужно Кремлю для атаки на Украину

По мнению генерала армии Николая Маломужа, власти России, размещая собственные войска вблизи границ, в том числе и в Беларуси, нагнетают тем самым ситуацию.
России для полноценного вторжения в Украину нужно до 500 тысяч личного состава - солдат и офицеров. С таким заявлением в эфире телеканала выступил "Украина 24" экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.
По его словам, Россия, размещая войска вблизи границ, в том числе и в Беларуси, нагнетает этим ситуацию.
"Есть реальная угроза [вторжения – Главред], но такой масштабной войны не будет. Но это не означает, что не нужна готовность. По количеству. Первый эшелон может быть 150-200 тысяч. Если широкомасштабная война – это уже может быть 400, 500 тыс. и больше. Но это сценария чрезвычайный", – сказал эксперт.
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Возможное вторжение России в Украину:
- 12 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".
- Американское издание The New York Times продемонстрировало новую карту, на которой зафиксировано усиление концентрации войск РФ у границ Украины. Согласно опубликованным данным, россияне окружают украинское государство с трех сторон. Журналисты утверждают, что у рубежей Украины сконцентрировано около 100 тысяч российских войск.
- Позже журналисты The New York Times заявили, что Россия планировала стянуть к границам Украина 175 тысяч войск. Однако относительно мягкая зима привела к переносу планов Москвы по новой военной операции против украинского государства на весну.
Автор: Дмитрий Видоменко