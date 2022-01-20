"400-500 тысяч": экс-глава разведки спрогнозировал, сколько войск нужно Кремлю для атаки на Украину

Российская армия / Reuters

России для полноценного вторжения в Украину нужно до 500 тысяч личного состава - солдат и офицеров. С таким заявлением в эфире телеканала выступил "Украина 24" экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Россия, размещая войска вблизи границ, в том числе и в Беларуси, нагнетает этим ситуацию.

"Есть реальная угроза [вторжения – Главред], но такой масштабной войны не будет. Но это не означает, что не нужна готовность. По количеству. Первый эшелон может быть 150-200 тысяч. Если широкомасштабная война – это уже может быть 400, 500 тыс. и больше. Но это сценария чрезвычайный", – сказал эксперт.

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Возможное вторжение России в Украину: