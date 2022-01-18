Британия доставила вооружение в Украину в обход Германии: в МИД разъяснили неразбериху

В МИД Германи прояснили ситуацию с поставкой вооружение в Украину с Британии / Фото: УНИАН

Министерство обороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину.

Об этом сообщил журналист BILD Юлиана Репке в Twitter.

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - процитировал он официальный ответ немецкого Минобороны.

Оружие для Украины

Накануне британские военные самолеты доставили противотанковое вооружение, облетев территорию Германии. В частности Украине были переданы легкие противотанковые снаряды.

Возможное вторжение РФ в Украину

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.