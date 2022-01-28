Вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск РФ: в Минобороны заявили об информационных атаках

У границ Украины стало ненамного больше войск, однако усилилось нагнетание ситуации - Резников / УНИАН

Разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных отличий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Сейчас у украинских рубежей наблюдается около 130 тысяч войск вместе с военной техникой. Положение изменилось только в Беларуси, и Киев за этим внимательно следит. Кардинальное отличие – усиление информационных мероприятий, которые влияют, в том числе, и на экономическую ситуацию. После того, как зимой начался учебный период в России, войска постоянно движутся, и эти сведения используются для информационного давления. Положение изменилось только в Беларуси, и Киев за этим внимательно следит. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Хочу подчеркнуть: по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года перед Пасхой. Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается, это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также их влияние на макроэкономическую ситуацию", - рассказал глава Минобороны в ходе своего выступления в Раде в пятницу, 28 января.

Читайте такжеСотни танков и казармы: появились новые спутниковые снимки российских войск возле украинских границМинистр отметил, что в начале декабря прошлого года недалеко от украинских кордонов фиксировалось около 94 тысяч военных, а с авиацией и флотом их численность доходила приблизительно до 110 тысяч. Сейчас у границ около 112 тысяч войск, а если считать с военной техникой – приблизительно 130 тысяч. Количество войск увеличилось несущественно, однако изменилась реакция.

"Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тыс. лиц, а с морской и авиационной компонентой это около 130 тыс. лиц. В апреле прошлого года боевой контингент, который стягивала Россия, составлял 126 тыс. лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция", - отметил Резников.

Также он добавил, что сам министр, разведка и главнокомандующий ВСУ Залужный постоянно контактируют с международными партнерами. Российские войска дислоцируются на расстоянии до 200 километров от украинских границ.

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"Отличие в цифрах относительно концентрации российских войск, которые иногда звучат в публичном пространстве, особенно в международных СМИ, связано с расстоянием и трактовками этого расстояния. Кто-то указывает цифры, связанные с присутствием российских войск на расстоянии до 200 км от госграницы Украины, а кто-то – до 400 км. Мы используем данные относительно зоны до 200 км, потому что они более точно отображают тенденции", - добавил министр.Читайте такжеУгроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарии

Также он подчеркнул, что с начала зимних учений России постоянно фиксируется передвижение военных подразделений, однако информация об этом постоянно распространяется и используется в качестве давления.

Войска России у границ Украины

В администрации Байдена ранее со ссылкой на разведку США сообщали о том, что Россия может готовить план по военному нападению на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Согласно информации американцев, ситуация может быть использована для полномасштабного военного наступления на Украину.

Журналисты CNN со ссылкой на информацию Минобороны Украины опубликовали материал о том, что у украинских границ находится около 127 тысяч военных РФ. В оборонном ведомстве не исключили ракетных ударов по объектам стратегической важности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что движение войск РФ в приграничных с Украиной территориях, дескать, связано с непростой ситуацией в регионе и действиями НАТО. Москва считает свои действия "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о жестких санкциях против Москвы в случае полномасштабного военного вторжения в Украину. Банкам России могут запретить работать с долларом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что риторика Вашингтона о новых санкциях против России может привести к, дескать, силовому сценарию Киева по освобождению оккупированного Донбасса.