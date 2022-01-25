Стратегия малых альянсов – не для Украины: в Киеве заявили об амбициях в союзе с Британией и Польшей

Союз Украины, Великобритании и Польши может поспособствовать развитию идеи Черноморско-Балтийской оси - Кулеба / УНИАН

Украина работает над участием в новых альянсах. Трехсторонний союз с Польшей и Великобританией может поспособствовать укреплению и расширению идеи Черноморско-Балтийской оси, которая давно присутствует во внешней политике украинского государства. В скором времени Киев могут ожидать неплохие новости. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире программы Свобода слова на ICTV он рассказал о том, что Киев ставит перед собой задачу создания серьезных альянсов и продолжает искать пути для организации оптимальных для государства союзов. Сотрудничество с Великобританией и Польшей может положительно повлиять на идею развития Черноморско-Балтийской оси, которая давно присутствует во внешней политике Украины.

Читайте такжеУкраина – гордая страна и будет воевать: Британия резко призвала Путина отказаться от вторжения РФ"Мы вышли со стратегией малых альянсов… В позапрошлом году мы создали "Люблинский треугольник", в прошлом году – "Ассоциированное трио". Это такие небольшие компактные объединения, сосредоточенные вокруг конкретных целей и результатов. Мы не останавливаемся, следующим шагом мы ищем новую конфигурацию. В украинской внешней политике давно присутствует идея Черноморско-Балтийской оси, и, безусловно, такой союз Великобритании, Польши и Украины мог бы эту ось существенно укрепить и расширить", - отметил Кулеба.

Также он добавил, что украинское государство продолжает работу с Великобританией и Польшей. В скором времени могут появиться неплохие новости.

"Мы активно над этим работаем. Как вы слышали, по словам моей коллеги, британского министра, Великобритания серьезно в этот процесс включилась. Я этому очень рад, пока остановлюсь. Но скоро, думаю, будут очень неплохие новости", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Союз Великобритании, Украины и Польши

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 21 января заявила о том, что Лондон на серьезном уровне изучает возможность создания трехстороннего военно-политического союза с Украиной и Польшей.

По словам дипломата, Лондон, Киев и Варшава после переговоров на высоком уровне, которые состоялись в декабре прошлого года, развивают сотрудничество.

Совет по геостратегии в подтверждение слов Трасс опубликовал карту, на которой Британия, Украина и Польша обозначены как союзники. Россия и Беларусь отмечены как враждебные государства.

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