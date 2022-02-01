Без поддержки НАТО и ЕС не будет независимой Украины - премьер Польши

Без поддержки НАТО и ЕС не будет независимой Украины / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без поддержки ЕС и НАТО не будет независимой Украины. Он добавил, что его визит в Киев - это выражение солидарности на фоне угрозы вторжения России.

"Без суверенной Украины не будет безопасной Европы. Независимой Украины не будет без поддержки ЕС и НАТО", - написал премьер в своем Twitter.

Глава польского правительства добавил, что его сегодняшний визит в Киев - это выражение солидарности с украинским государством, которое находится под угрозой со стороны России.

"Вместе мы защищаем мир и безопасность", - подчеркнул Моравецкий.

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Ранее Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны. Об этом сообщил председатель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Также ранее сообщалось, что во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

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