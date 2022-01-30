Британия поддержит Украину в случае российского вторжения, но без военных

Британия не даст своих военных Украине / МИД Украины

Министр иностранных дел Великобритании Трасс заверила Украину в поддержке в случае вторжения российских войск. Однако Великобритания не планирует направлять боевые подразделения в нашу страну

По ее словам в интервью ВВС, крайне маловероятным есть то, что в случае вторжения России британские военнослужащие будут воевать вместе с украинскими.

Также Трасс добавила, что с высокой уверенностью можно предположить, что Россия может планировать нападение на Украину.

Напомним, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".

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