Агрессия России: в Минобороны рассказали, возможен ли обстрел Киева

Минобороны считает обстрел Киева маловероятным / facebook.com/ganna.maliar

В Минобороны назвали маловероятными бомбардировки Киева и других украинских городов в случае вторжения России.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, никто не пойдет на апокалиптический способ уничтожения европейской столицы.

Представитель Минобороны в эфире 24 канала отметила, что в случае боевых действий ни один украинский город не застрахован от обстрелов и бомбардировок. Однако, по ее словам, захват территории другой страны с уничтожением инфраструктуры не имеет смысла.

"Сегодня дешевле и проще захватывать территорию и влиять на политику других стран гибридными методами", - добавила Маляр.

Она напомнила, что Киев и другие украинские города-миллионники - это не только взрослые, но и дети. Только в столице Украины проживает около миллиона детей.

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"Никто не пойдет на то, чтобы апокалиптическим способом уничтожить европейскую столицу", - подчеркнула замминистра.

Как сообщал Главред, новые спутниковые снимки, опубликованные американской корпорацией Maxar Technologies, демонстрируют дальнейшее расширение военного присутствия РФ в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.

Группировка российских войск возле границ Украины, в том числе в Беларуси, продолжает укрепляться. Это, как утверждает американская корпорация Maxar, следует из сделанных ею в последнюю декаду января спутниковых снимков, на которых запечатлены места сосредоточения российских военных. Как говорится в сообщении компании, развертывание российских войск "отражает повышенный уровень активности и готовности".

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