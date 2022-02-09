Украине вне НАТО, без оружия Запада и "уступки" Альянса: РФ разразилась условием по отводу войск

Россия готова отвести войска от границ Украины, если Запад и Киев выполнят ряд резких требования Москвы / Reuters

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объявила о том, что Москва готова отвести войска от границ Украины в том случае, если Запад и Киев пойдут на уступки российскому государству. Для снижения градуса напряженности и украинских рубежей Россия требует прекращения совместных учений ВСУ и НАТО, поставок Украине вооружений, вывода с территории государства военных советников и инструкторов Запада. При этом Киев, дескать, должен отказаться от вступления в Североатлантический альянс и выбрать внеблоковый статус. А блоку якобы следует отменить свою политику "открытых дверей".

Как заявила российский дипломат в ходе своего брифинга в среду, 9 февраля, решить вопрос с деэскалацией ситуации у украинских границ, дескать, можно достаточно быстро. Однако для этого Киев и Запад якобы должны выполнить ряд условий.Читайте также"Гарантии" для России в обмен на отвод войск от границ Украины: Киев поставил резкое условие Москве

Что требует Россия от Украины и НАТО

По словам Захаровой, для снижения градуса напряженности у российско-украинских кордонов Запад должен отказаться от поставок Киеву вооружений и отозвать военных советников и инструкторов с территории государства.

Также Москва требует прекращения совместных военных учений ВСУ и НАТО.

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - сказала Захарова.

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Читайте такжеОтвода войск от границ Украины не будет, а Запад "идет на эскалацию": Россия разразилась обвинениямиБолее того, спикер МИД РФ добавила, что дополнительным "условием" для Украины является отказ от внеблокового статуса, а НАТО якобы должно отказаться от политики открытых дверей, которая предполагает готовность организации принимать новые страны в Североатлантический альянс.

США и НАТО отвергли ультиматум России по Украине

Соединенные Штаты Америки, Североатлантический альянс и Россия в период с 10 по 13 января провели серию консультаций по безопасности. Переговоры прошли на фоне стягивания Москвой войск к границам Украины и заявлениям Москвы о якобы угрозах НАТО у российских рубежей.

Россия выдвинула Западу ряд требований, среди которых отказ военно-политического блока от расширения на восток, блокада вступления Украины в Альянс и возвращение военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года.

Представитель Штатов на переговорах, замгоссекретаря Венди Шерман сказала, что Вашингтон не пойдет на требования Москвы по вопросам отказа Украины от вступления в НАТО и нерасширения коллективного блока безопасности Запада на восток.

Российский делегат на переговорах, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако требует, чтобы Штаты гарантировали невступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг выступил против требований России. Он подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины, Грузии и Молдовы не обсуждаются. Государства могут вступить в военно-политический блок Запада, а Россия не может этому препятствовать.

Столтенберг предупредил РФ о том, что если Москва пойдет на новое военное вторжение на территорию Украины, НАТО усилит свое военное присутствие в Восточной Европе.

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