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Войска РФ у границ Украины, в Беларуси и безопасность: СМИ узнали о требованиях ЕС к Москве

9 февраля 2022, 16:06
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Евросоюз подготовил письмо для РФ по вопросам безопасности и угрозы военного вторжения в Украину, утверждают журналисты.

Евросоюз, флаг
Евросоюз предложил России провести новые переговоры по безопасности - СМИ / Reuters

Европейский Союз подготовил для России специальное письмо, в котором изложил свою позицию по вопросам угрозы военного вторжения в Украину. Дипломаты ЕС требуют отвести российские войска от украинских границ, вывести военные силы из Беларуси и провести новые переговоры по вопросам безопасности в регионе. Брюссель предлагает дискуссию в нескольких форматах, в том числе и по линии ОБСЕ.

Как сообщает Politico, письмо, которое оказалось в распоряжении издания, является коллективным ответом Евросоюза на меморандум, который ранее Россия направила европейским странам. Письмо подписал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией и твердо убеждены, что напряженность и разногласия должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - написал Боррель.

Кроме того, он добавил, что Евросоюз и Североатлантический альянс готовы к продолжению диалога с Россией в аспектах укрепления всеобщей безопасности.

Указывается, что Брюссель предлагает провести дискуссии в нескольких форматах, в числе которых и переговоры в рамках ОБСЕ, межправительственной группе, работающей над вопросами безопасности, и в Совете Россия-НАТО.

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Также Европа особое внимание уделяет переговорам в рамках ОБСЕ, так как все страны Евросоюза состоят в организации, в отличие от Альяса, в который включена лишь 21 страна ЕС.

Читайте такжеОсвобождение территорий Украины и давление на Россию: Зеленский удивлен словами Путина Макрону"Мы считаем, что ОБСЕ является подходящим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО", - подчеркивается в письме.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 18 января заявил, что Украина и Североатлантический альянс должны принимать участие в переговорах Вашингтона и Москвы по безопасности. Американский чиновник сказал, что дискуссия, направленная на деэскалацию ситуации у границ украинского государства должна продолжаться.

Угроза военного вторжения России в Украину

Журналисты изданий Washington Post и New York Times опубликовали новый план потенциального российского военного вторжения на территорию Украины. СМИ со ссылкой на парламентариев и разведку США сообщили, что Москва в качестве повода для военной интервенции собирается использовать фейковое видео с, дескать, "нападением украинцев" на русскоязычное население на востоке Украины.

Позже данную информацию подтвердил официальный Вашингтон.

Комментируя сведения США, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные данные тиражировались и раньше, однако в итоге "так ничего и не происходило".

В правительстве Великобритании уверены в том, что Россия реально рассматривает возможность создать повод для военного вторжения в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Вашингтон сообщил Киеву о новом возможном плане российского вторжения еще до официального обнародования информации. Дипломат не исключил опасных сценариев со стороны РФ.

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