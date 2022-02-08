Вторжение РФ в Украину: Байден заявил, что Путин еще не принял решение

Возможная атака на Украину будет иметь последствия как для Европы, так и для всего мира. По словам Байдена, Путин заплатит неподъемную цену.
Президент США Джо Байден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.
Об этом Байден сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает Укринформ.
"У меня было много дискуссий с россиянами и, в частности, с Путиным. Я не знаю, какое решение он (примет, – ред.). Я даже не знаю, знает ли он сам, что будет делать дальше", — сказал Байден.
Он добавил, что Путин должен отдавать себе отчет, какой "гигантской ошибкой" будет для него решение о дальнейшем вторжении в Украину. Ведь это будет иметь последствия как для Европы, так и для всего мира. По словам Байдена, Путин заплатит неподъемную цену.
Президент США уточнил, что российские силы, сосредоточенные на украинской границе, создают возможность для наступления в Киев, учитывая промерзшую землю. И все зависит от решения лидера в Кремле.
"Но я был очень-очень четким и прямолинейным с президентом Путиным как в разговорах по телефону, так и лично. Мы введем самые строгие санкции из всех экономических санкций, которые когда-либо вводились. И придется очень дорого заплатить за это", — сказал Байден.
Как сообщал Главред, на днях издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.
Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.
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