Вторжение РФ в Украину: Байден заявил, что Путин еще не принял решение

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

Об этом Байден сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает Укринформ.

"У меня было много дискуссий с россиянами и, в частности, с Путиным. Я не знаю, какое решение он (примет, – ред.). Я даже не знаю, знает ли он сам, что будет делать дальше", — сказал Байден.

Он добавил, что Путин должен отдавать себе отчет, какой "гигантской ошибкой" будет для него решение о дальнейшем вторжении в Украину. Ведь это будет иметь последствия как для Европы, так и для всего мира. По словам Байдена, Путин заплатит неподъемную цену.

Президент США уточнил, что российские силы, сосредоточенные на украинской границе, создают возможность для наступления в Киев, учитывая промерзшую землю. И все зависит от решения лидера в Кремле.

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"Но я был очень-очень четким и прямолинейным с президентом Путиным как в разговорах по телефону, так и лично. Мы введем самые строгие санкции из всех экономических санкций, которые когда-либо вводились. И придется очень дорого заплатить за это", — сказал Байден.

Как сообщал Главред, на днях издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

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