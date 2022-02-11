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В США пригрозили РФ визовыми санкциями в случае вторжения в Украину

11 февраля 2022, 07:44
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У Путина есть выбор: проявить агрессию против Украины, что повлечет за собой "грандиозные" последствия, либо выбрать путь дипломатии, сказала Вэнди Шерман.

Вэнди Шерман
Вэнди Шерман рассказала о последствиях для РФ в случае атаки на Украину / Фото Reuters

В случае вторжения в Украину против России могут быть введены визовые ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

При этом она не уточнила, планируется ли вводить визовые ограничения в отношении всех россиян или только отдельных лиц.

"Я надеюсь, что президент Путин понимает [возможные последствия вторжения], учитывая размещение наших сил на восточном фланге, учитывая доставленную нами Украине военную помощь, а также другими странами, [учитывая] санкции, ограничения на экспорт и визовые ограничения, которые будут задействованы, если он сделает неверный выбор", — сказала Шерман в эфире телеканала MSNBC.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Штаты чрезвычайно обеспокоены военным присутствием России возле границ с Украиной и наращиванием сил в этих регионах.

Читайте такжеБайден заявил о мировой войне, если "РФ и США начнут стрелять"Шерман также напомнила о проходящих в Беларуси совместных с Россией учениях под названием Союзная решимость-2022 (они стартовали в четверг, 10 февраля). Она назвала учения "эскалацией, но никак не деэскалацией".

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По словам заместителя госсекретаря, у президента Путина есть выбор: направить войска в Украину или проявить агрессию другим способом, что повлечет за собой "грандиозные" последствия для России, либо выбрать путь дипломатии и обеспечить безопасность Европы и своей страны.

Санкции против России

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес. По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину.

Отметим, что США предлагали включить отключение от SWIFT во всеобъемлющий пакет санкций против России. Однако в самом ЕС нет единой позиции, а Германия выступает за то, чтобы санкции не распространялись на энергетический сектор и российские банки, сообщает издание Bloomberg.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у случае вторжения России в Украину Евросоюз и НАТО быстро и консолидировано введут санкции против РФ. Ограничения могут быть шире, чем считается. При этом заранее содержание санкций разглашать не будут.

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