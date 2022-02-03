"Будут достаточно жесткие": Джонсон анонсировал санкции против России после разговора с Путиным

Борис Джонсон / Офис президента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину.

Как сообщает Evening Standart, санкции будут введены автоматически при нападении РФ.

"Мы собираем правильный пакет экономических санкций, он должен быть достаточно жестким, и мы должны убедиться, что люди понимают, что он должен быть автоматическим, чтобы не было никаких споров, что, если и когда произойдет российское вторжение, эти санкции вступят в силу автоматически", - заявил Джонсон.

Премьер Британии подчеркнул, что правительство изменило закон по введению санкций.

"Мы изменили закон таким образом, что Великобритания будет применять санкции как в отношении себя лично, так и в отношении любой страны, представляющей стратегический интерес для России", - добавил он.

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Визит Джонсона в Украину

Напомним, накануне, 1 февраля, в Киеве с официальным визитом побывал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины. Встреча с Владимиром Зеленским состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

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