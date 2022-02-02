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"Границам Украины грозят 125 000 военных РФ": Джонсон записал ролик после визита в Киев

2 февраля 2022, 20:13

Джонсона считает важным для мира и Украины, а также России, чтобы президент Путин не совершил катастрофической ошибки.

Зеленский, Джонсон
Джонсон поддержал украинцев / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским записал видео, в котором выразил поддержку Украине

Ролик опубликован в Twitter Офиса главы британского правительства.

"Привет, народ, я в Киеве – это столица Украины, и здесь сейчас очень сложная ситуация, как вы знаете. Границам Украины грозят около 125 000 российских военных, и существует вполне реальная перспектива быстрого и внезапного нападения, вторжение на еще большую украинскую территорию, чем это произошло в 2014 году", — говорится в кадре.

Джонсона считает важным, для мира и Украины, и в первую очередь для России, чтобы Путин не совершил катастрофической ошибки.

"Вот почему мы даем еще 88 млн фунтов стерлингов на экономическую поддержку Украины дополнительно к поставке летальных вооружений – оборонных летальных вооружений. И, конечно, мы работаем вместе с нашими друзьями и партнерами, чтобы обеспечить очень мощный пакет экономических санкций, которые будут введены сразу, как только ботинок первого русского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины", — добавил премьер-министр Великобритании.

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Джонсон также заявил о том, что выход из ситуации есть. По его словам, дипломатия имеет решение.

"Конечно, мы работаем над этим – это первый приоритет. Но между тем мы твердо стоим за украинский народ, за независимость и территориальную целостность Украины", - заключил премьер.

Напомним, накануне, 1 февраля, в Киеве с официальным визитом побывал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины. Встреча с Владимиром Зеленским состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

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