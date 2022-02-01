Агрессия России и поражение для Путина: итоги переговоров Зеленского и Джонсона в Киеве

Зеленский и Джонсон / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон провели переговоры 1 февраля в Киеве.

Во время совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что в контексте сдерживания России от дальнейшей агрессии подчеркнул, что любые санкции действенны до вторжения, а не после.

По его мнению, "профилактика лучше, чем реанимация".

Санкции против России

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию РФ. Здесь мое мнение известно: любые меры действенны "до", а не "после". Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее британское решение", - заявил Зеленский, имея в виду заявление Лондона о том, что в случае вторжения будут введены самые жесткие санкции против России.

По словам Джонсона, Британия вместе с другими странами готовит санкции против России, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу".

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Переговоры с Россией

Зеленский заявил, что украинские власти ведут переговоры в нескольких форматах с Россией. Однако, подчеркнул глава государства, это не просто."Мы параллельно (с "Нормандией - ред.) ведем много переговоров по трехсторонним форматам и по двусторонним форматам с РФ. Это не просто, но никто не жалуется, потому что мы все равно всех победим", - заявил он.

Поражение для Путина

Премьер-министр Великобритании заявил, что вторжение РФ в Украину станет поражением для президента РФ Владимира Путина.

При этом он подчеркнул, что вторжение может стать политической и гуманитарной катастрофой.

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой как для России, так и для мира. Потенциальное вторжение было бы поражением Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа", - заявил премьер Британии.

Британия выделит 120 млн Украине

Борис Джонсон заявил о выделении Украине дополнительно 88 млн фунтов (почти 119 млн долларов). Он добавил, что эта финансовая помощь поможет защитить страну от российского влияния.

"Сегодня я объявил о дополнительном выделении 88 млн фунтов в поддержку системы надлежащего управления и поддержки независимости энергосистемы Украины. Это должно защитить от злонамеренного влияния (РФ - ред.)", - сказал Джонсон.

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