Премьер Британии Борис Джонсон прилетел в Украину: что будет обсуждать

Это второй визит британского премьера в Украину за последние 30 лет.
1 февраля в Украину прилетел премьер-министр Британии Борис Джонсон. Среди его планов встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ожидалось, что вместе с Джонсоном в Украину прилетит министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, но накануне она получила положительный COVID-тест и ушла на самоизоляцию.
Трасс вместе с главами украинского и польского МИД должна была объявить о создании альянса между Киевом, Лондоном и Варшавой.
С кем встретится Джонсон и что будет обсуждать:
- Запланирована встреча с президентом Украины для обсуждения агрессии со стороны России;
- Планируется объявление о выделении Украине помощи на 118 млн долларов.
Кроме того, после визита в Украину Борис Джонсон будет говорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины.
Что Джонсон говорил до визита в Украину
Визит британского премьера происходит после того, как Лондон официально объявил о подготовке жестких санкций против России. Новые ограничения, как анонсировали в Лондоне, затронут российских олигархов и ключевых сторонников российского президента.
"Я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края... Любое вторжение в Украину, за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России", - отметил Джонсон.
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Также сообщается, что Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО. Кроме того, ожидается, что уже в понедельник Лондон объявит о намерении ввести более жесткие санкции против России, если она решится на вторжение.
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