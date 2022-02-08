Страны Евросоюза не хотят отключать Россию от SWIFT - Bloomberg

ЕС отказался отключать Россию от SWIFT / Reuters

Страны-участницы Европейского союза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, что могло стать одним из элементов санкций в случае вторжения в Украину.

Согласование пакета санкций ведется в строгой секретности, сообщает издание Bloomberg.

Известно, что США предлагали включить отключение от SWIFT во всеобъемлющий пакет санкций против России. Однако в самом ЕС нет единой позиции, а Германия выступает за то, чтобы санкции не распространялись на энергетический сектор и российские банки.

По данным Bloomberg, в координации санкций с США наиболее активное участие принимают Германия, Италия и Франция. При этом обсуждение ведется в строгом секрете, чтобы Россия раньше времени не узнала детали. Однако из-за того, что подробности плана неизвестны, к санкциям не могут полноценно подготовиться и некоторые страны ЕС.

Со ссылкой на осведомленных источников Bloomberg отмечает, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо.

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Как сообщал Главред, в Конгрессе США зарегистрировали новый законопроект о запуске санкций против РФ в случае военной операции российского государства против Украины. Документ включает ограничения против окружения президента Владимира Путина, его друзей, а также предусматривает отключение государства от SWIFT и санкции в отношении проекта Северный поток-2. Инициаторы предлагают принять законопроект до возможной военной операции России против Украины.

Британское правительство также начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT.

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