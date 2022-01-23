"Пощечина" для Путина: Лондон готовит "ядерные" санкции против Москвы на случай вторжения в Украину

Лондон готовит новые санкции против Москвы на случай вторжения в Украину / коллаж Reuters

Британское правительство начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отстранения России от международной платежной системы SWIFT.

Как сообщает The Telegraph, премьер-министр Борис Джонсон считает, что возможные санкции должны включать российский газопровод "Северный поток-2". Он должен провести переговоры с лидерами G7, чтобы завершить формирование "санкционной коалиции" для принятия целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих российского президента.

Источники издания, близкие к премьер-министру, заявили, что он "опасается, что некоторые мировые лидеры могут не оценить ухудшающуюся картину на границе с Украиной или полностью осознать риски, связанные с запугиванием России".

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб подтвердил планы ввести санкции в ответ на вторжение России.

"Если Россия предпримет этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим, будут очень серьезные последствия", - заявил он в воскресенье Sky News.

Реклама

Ранее Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России.

Напомним, Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – сообщили в МИД Британии.

Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.

Как сообщает CNN, разведка США подтвердила информацию, опубликованную МИД Британии о планах России.

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затраты на затянувшуюся войну на востоке Украины. Это включает в себя такие методы, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для расшатывания ситуации внутри Украины", — сказал изданию источник, близкий к американской разведке.

Читайте также: