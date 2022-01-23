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Разведка США подтверждает информацию МИД Британии о планах Кремля сменить власть в Киеве – CNN

23 января 2022, 08:05

Сразу несколько источников, близких к американской разведке, подтвердили CNN информацию, озвученную Министерством иностранных дел Великобритании.

Украина - США
Разведка США подтверждает информацию МИД Британии о планах Кремля сменить власть в Киеве – CNN / УНИАН

Информация, опубликованная МИД Британии о планах России по вторжению в Украину и установлению в Киеве марионеточного правительства, лояльного к Кремлю, во главе с пророссийским политиком Евгением Мураевым, подтверждается разведкой США, располагающей такой же самой информацией.

Как сообщает CNN, президент США Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности,в ходе которой обсуждались продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины. Президент был проинформирован о состоянии российских военных операций у границ Украины и обсудил не только текущие усилия Соединенных Штатов по деэскалации ситуации при помощи дипломатии, но и меры сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами, включая текущие поставки военной помощи в обеспечении безопасности Украины.

После проведенного совещания сразу несколько источников, близких к американской разведке, подтвердили CNN информацию, озвученную Министерством иностранных дел Великобритании:

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затраты на затянувшуюся войну на востоке Украины. Это включает в себя такие методы, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для расшатывания ситуации внутри Украины", — сказал источник.

Другой источник сообщил, что "США владеют такой же информацией, что и Британия".

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Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн выразила солидарность с Украиной, после того, как Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что располагает информацией о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, назвав этот заговор "вызывающим тревогу".

"Такой заговор вызывает глубокую озабоченность. Украинский народ имеет суверенное право определять свое будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров в Украине", — заявила Эмили Хорн.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – сообщили в МИД Британии.

Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.

"Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - ответили в МИД РФ.

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новости США вторжение России разведка США МИД Великобритании Евгений Мураев
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