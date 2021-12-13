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Великобритания пригрозила Путину жестким ударом в случае вторжения в Украину

13 декабря 2021, 19:24
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Британский премьер признал важность диалога по вопросам международной и региональной безопасности.

Борис Джонсон
Борис Джонсон припугнул Путина / GettyImages

В понедельник, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В пресс-службе правительства Британии отметили, что в ходе беседы Джонсон предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину.

По его словам, это может стать стратегической ошибкой со значительными последствиями.

Также Джонсон рассказал, что Соединенное Королевство глубоко озабочено по поводу наращивания российских сил на границе Украины.

В связи с этим, Джонсон подтвердил важность работы по дипломатическим каналам. Только таким образом, по его словам, возможна деэскалация напряженности и поиска долгосрочных решений.

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Кроме того, премьер-министр Великобритании подчеркнул приверженность Британии территориальной целостности и суверенитету Украины.

В итоге, стороны согласились с необходимостью соблюдения всеми сторонами условий минского соглашения.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину ознаменует конец нынешнего цивилизованного мира. При этом агрессия станет началом новой эры без международных правил.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

viber
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