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"В РФ вернется много гробов": Резников спрогнозировал последствия вторжения России

13 декабря 2021, 09:19
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В случае российского вторжения миллионы украинцев, вероятно, начнут "убегать в Европейский Союз", предположил Алексей Резников.

Алексей Резников
Алексей Резников / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников заявил, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину ознаменует конец нынешнего цивилизованного мира. При этом агрессия станет началом новой эры без международных правил.

"В Россию вернется много гробов", – сказал Резников Financial Times.

По его словам, на сегодняшний день вблизи границ нашей страны сосредоточено около 100 тысяч российских войск. А это почти столько же, сколько же было развернуто весной и летом этого года.

Вместе с тем, россияне на границе возводят мобильные лагеря для около 175 тысяч человек. Но многие палатки, отметил Резников, не заняты.

Однако он констатирует, что война станет горем не только для Украины, но и для всей Европы. Ведь в таком случае миллионы украинцев, вероятно, начнут "убегать в Европейский Союз". Кроме того, окажется под угрозой огромный экспорт зерна европейцам из Украины.

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Как сообщал Главред, в этом же интервью министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

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