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Кулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь"

3 декабря 2021, 07:24
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Владимир Путин - оппортунист и умеет проводить операции. Он сначала рассмотрит, какой из инструментов в его руках наиболее эффективен, и воспользуется им.

Владимир Путин
Путин сам создает проблемы в других странах, а потом просит уступки за их решение / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент РФ Владимир Путин дестабилизирует ситуацию и в Украине, и в Европе, чтобы добиться своей цели. Он разыграл несколько карт, но пока что непонятно, какую карту он бросит на стол в отношении Украины.

Как объяснил Кулеба в интервью латвийскому новостному порталу Sargs, дестабилизация проводится по нескольким направлениям. Во-первых, это усиление военного давления и усилия по дестабилизации внутренней политики Украины.

Во-вторых, Россия сама блокирует все возможные дипломатические решения конфликта. Нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа больше не функционируют, а Россия препятствует работе наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины.

"Все это означает, что Россия "расчищает путь", чтобы в один прекрасный день заявить, что все дипломаты выдохлись, поэтому нужно поступать иначе", - отметил он.

Кроме того, РФ спровоцировала кризис цен на газ в Европе. Также не последнюю роль играет миграционный кризис на латвийско-литовско-польской границе.

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"Что делает Путин? Он создает проблемы в других странах, потом приходит позже и говорит - знаете, если вы хотите, чтобы я решил эти проблемы, вам нужно будет пойти на некоторые уступки в ряде вещей, которые интересны Москве. Эти факторы, которые я перечислил, - карты в руках Путина. Чтобы добиться своего, он может положить любую из них на стол. Мы пока не знаем, какая из этих карт будет козырной. Может быть, в отношениях с Украиной это будет военная акция", - сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что Путин - оппортунист и умеет проводить операции.

"Он с самого начала рассмотрит, какой из инструментов в его руках будет наиболее эффективным, и воспользуется им. Наша цель - удержать его от прямого использования военных средств. Если он бросит эту карту на стол, это будет очень большая война. Украина не намерена идти на уступки или сдаваться. Мы будем сопротивляться, так что это будет очень большое кровопролитие в самом центре Европы", - резюмировал Дмитрий Кулеба.

Как сообщал Главред, появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, пишет The New York Times.

"Американская и британская разведка уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает военные действия, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство", — говорится в публикации.

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25 ноября спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

27 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

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